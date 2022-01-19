足球轉會｜謝拉特銳意組利物浦朋友隊？傳致電蘇亞雷斯力邀加盟

謝拉特執掌阿士東維拉，今冬簽入球員時代的利物浦隊友菲臘比古天奴（Philippe Coutinho），此子首仗後備上陣已交出1入球1助攻領軍迫和曼聯2：2，短時間內已顯現威力。

有傳謝拉特意猶未盡，有意再招攬另一位星級舊隊友兼好友。



阿士東維拉今冬已先後簽入後衛盧卡斯迪治尼、中場菲臘比古天奴及門將羅賓奧臣，其中古天奴加盟後僅數天，便在剛過去的周末在對曼聯一戰後備上陣，短短廿多分鐘，便交出一個入球和一個助攻，協助維拉2：2逼和曼聯，並獲選為賽事最佳球員。

賽前謝拉特已說明古天奴的「使用說明書」，賽後他再講多一次，表示令古天奴踢得好的「秘訣」，就是讓他在無壓力情況下開心地踢波，享受他的足球。

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古天奴一回歸英超，在維拉即有好表現。（Getty Images）

對舊隊友的深入了解，似乎成為謝拉特激發古天奴的武器，外媒早前已曾報道，謝帥有意將曾合作的蘇亞雷斯也帶回英超，而現在成數似乎越來越高。

西班牙體育記者謝拉特羅曼奴（Gerard Romero）在直播上透露，蘇亞雷斯已拒絕了4間球會的邀約，包括3間巴甲球會哥連泰斯、彭美拉斯、明尼路，及1間沙特阿拉伯球會，「他只想專注在阿士東維拉提出的計劃之上」。

謝拉特與蘇亞雷斯在球員年代合作無間：

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羅曼奴又指出，謝拉特本人已致電蘇亞雷斯，並表明將他帶回英超的願望。謝拉特在球員年代，與古天奴和蘇亞雷斯合作的攻擊線曾取得莫大成功，惟兩人其後先後離開英超、轉投巴塞隆拿。有網友打趣指出：「謝拉特可以組成朋友隊，跟沙維朋友隊（指巴塞隆拿）較量。」

34歲的蘇亞雷斯今夏將與馬德里體育會約滿，意味阿士東維拉到時無需付出轉會費便可簽下他。雖然這位烏拉圭前鋒年紀不輕，但今季在西甲上陣19場仍交出7個入球及兩個助攻，上季在聯賽也貢獻了21個入球及4個助攻，助馬德里體育會捧走西甲冠軍。