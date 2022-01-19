足球轉會︱紐卡素終覓護級關鍵收購　3000萬鎊爭贏西維爾頂級中堅

急於護級的新晉超級豪門紐卡素，11月初易帥至今，表現依然未有明顯改善。他們在冬季轉會窗先後買入右閘捷比亞和中鋒基斯活特，暫時亦未見效果。畢竟他們更大的問題，是防守。

喜鵲領隊艾迪賀維表明希望趁1月轉會窗買入兩名中堅，等待多日終傳來喜訊：十分搶手的西維爾中堅迪亞高卡路士，已傾妥個人條款，日內加盟。



迪亞高卡路士已跟紐卡素傾妥條款，日內加盟。（Getty Images）

紐卡素今季戰績極頹，布魯士領軍的頭11輪比賽，5和6負，以5分在20隊中排尾二。獲沙特主權基金牽頭財團入主後，改由艾迪賀維執教，9場比賽1勝4和4負，得7分，稍有改善但明顯不足以護級，目前20戰得12分，續排第19。

護級前路甚艱難，對紐卡素而言，萬幸的是在這個「一山還有一山低」的遊戲，只要有球隊比你更差，便有機會逃出生天。他們先從馬體會手上引入死球專家捷比亞，擁有校炮手之後，再從護級對手般尼撬走頂得之人基斯活特。後者的加盟尤其重要，一來可與捷比亞聯手增添前線入球機會，二來令般尼痛失主力射手，大大削弱對方競爭力。目前般尼得11分排包尾，惟較紐卡素少比賽3場。

比起前場，紐卡素更大問題在後防。43個失球，僅次諾域治的45球，是今季英超失球第二最多一隊。體育網媒The Athletic駐紐卡素記者Chris Waugh評價，陣中3個主力中堅，「無論是拿修斯、舒哈或奇勒其中任何二人出戰，也會令球迷毫無信心。」明知問題所在，球會對症下藥，動用今季最大筆轉會資金搶來高質素的中堅人馬。

捷比亞與基斯活特先後加盟紐卡素。（Getty Images）

周二（18日）英國傳媒已陸續報道，紐卡素出價3000萬英鎊洽購西維爾中堅迪亞高卡路士（Diego Carlos）的消息。足球轉會達人羅曼奴（Fabrizio Romano）周三（19日）扳露，這位28歲巴西中堅已跟紐卡素傾妥個人條款，勢將簽下一紙5年合約。

近年迪亞高卡路士的轉會傳聞不絕，英超前列球隊利物浦和曼聯長年跟他扯上關係，但西維爾一直不肯放人，傳聞總是不了了之。英國《衛報》報道，西維爾兩度拒絕紐卡素之後，這位巴西中堅主動向球會遞交轉會要求，似乎終令西維爾認輸，與喜鵲就迪亞高卡路士轉會展開談判，轉會費約為3000萬英鎊。

迪亞高卡路士的轉會傳聞糾纏多年，終於即將正式加盟英超，意想不到的是，目的地不是曼聯或利物浦，而是紐卡素。

為何買入迪亞高卡路士如此重要？



迪亞高卡路士貴為歐洲球壇其中一位最受列強追逐的中路守將，他的加盟等同紐卡素向全世界宣布，他們的鴻圖大計已正式展開。

今個轉會窗首位加盟的捷比亞，級數縱不比迪亞高卡路士差，惟他已屆31歲，本身又是英格蘭人，鳥倦知還的味道較重。第二簽基斯活特，身價也達2500萬英鎊，這位新西蘭高大中鋒已屆30歲，又在英倫球壇打滾多年，明顯只是短期提升入球能力的過渡人物。反觀28歲的迪亞高卡路士時值當打之年，竟願意貿然來到不熟悉的英超，當然會為護級危機深重的紐卡素打下一支強心針。