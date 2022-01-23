戴偉浚希望為國足帶來活力　想回歐洲落班：不介意由次級聯賽開始

香港出生的球員戴偉浚，首度正式入選中國足球代表隊，他接受國足訪問時大談在英國的經驗及對未來的願望。



戴偉浚入選中國國家隊的世界盃亞洲區外圍賽27人大名單，有望首次為國足上陣，作客日本及越南。

中國足球隊在微博上載專訪戴偉浚的影片，這位22歲中場提及自己11歲赴英、其後出戰英甲的經驗，他指出在英國的經歷，使他明白每課訓練都必須全力以赴，「如果有一次訓練表現不好，你可能就從首發（正選）到替補席了。」若訓練的首20分鐘表現不好，「之後的1小時就必須好好表現」。

戴偉浚接受中國代表隊專訪。（微博）

他又稱，自己是「一個黃種人、中國人」，所以表現必須更加突出，「人家做到100%，我就要做到120%、130%。」他稱，在英國尋找球會時，對方會說雖然他表現不錯，但球會本身也有這種球員，「就跟你說再見了，蠻殘酷的，沒什麼感情可言」，但也令他明白踢足球「必須有特點，而且心態要好」。

戴偉浚首次入選國足，與隊友合照。（微博）

戴偉浚仍希望未來可再到歐洲落班，「直接去五大聯賽不現實，我不介意從第二級別聯賽開始。我希望先能踢上球，有比賽才能進步」，希望有比賽機會、逐漸適應節奏後，「才一步一步打上去」。

談及對自己在中國隊的期望，他表示：「我是一個比較有自信的人，很拼的那種，想去改變比賽。作為一個年輕球員，我希望為球隊帶來年輕人應有的活力，還有拼搏、自信的精神。」