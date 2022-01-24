阿積士中堅拖時間惹熱議　「天能式」滾動好可疑｜足球熱話

阿積士在周日荷甲作客以2：1險勝燕豪芬，中堅利辛度馬天尼斯在補時的一幕引起熱議。他在近底線與對方球員相撞後倒地，跌到底線外，但突然如「天能」般倒轉方向滾，滾回場區內，相信他是為了拖延時間。



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踢到補時，阿積士領先2：1，守將利辛度馬天尼斯與燕豪芬的美維尼短兵相接後倒地。利辛度馬天尼斯順勢滾兩滾，滾出場外停下，掩臉伏低。突然間，就像回帶一樣，這位24歲阿根廷後衛反方向滾回球場內，繼續伏下來，狀甚痛苦。其實，他沒有什麼大傷，跟住如常起來比賽。

【利辛度馬天尼斯「滾來滾去」片段】

NO NO NO NO.. I hate this kind of things in football. Disgraceful! Lisandro Martinez 🤮

This kind of players don’t deserve play the greatest sport ever. #ajax #football #psvajax #jalkapallo #lisandromartinez pic.twitter.com/BCDGloVJNv — Pauliina Luukkanen (@EevaPauliina) January 23, 2022

明眼人都看得出，利辛度馬天尼斯只是詐傷拖延時間，如果他在場外受傷的話不影響球賽，比賽會如常繼續，打不響如意算盤，所以他才突然滾回場區去。

這段利辛度馬天尼斯詐傷滾來滾去的片段在外國討論區Reddit引起熱議，不少人都對他的不君子行為反感，有的留言叫球證向他出示黃牌或紅牌，亦有人叫VAR應該覆核插水的動作；亦有網民笑言以為在看回帶片段，亦有人留言一套電影的名字「Tenet（天能）」。