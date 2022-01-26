足球熱話︱利物浦隊長軒達臣背妻Tinder識女？女球迷智破「照騙」

利物浦隊長佐敦軒達臣（Jordan Henderson）背妻在Tinder識女仔？

約會應用程式Tinder赫然出現軒達臣的照片，帳戶更獲得認證為本人的藍剔，一位醒目女球迷私訊質問，一個問題便智破這宗「照騙」。



有女球迷在Tinder赫然發現軒達臣的照片。（網上圖片）

約會應用程式Tinder上，突然出現一張軒達臣笑着的照片。用戶名稱叫Dan，報稱26歲，蘇格蘭愛丁堡大學畢業。除了照片之外，無論名字、年齡與背景，均與利物浦隊長不同。可疑的是，這個帳戶獲得Tinder認證為本人的藍剔。

佐敦軒達臣名氣或許及不上美斯和C朗拿度兩大球王，好歹也是在英超屹立多年的球星，既是強隊之一利物浦的隊長，亦是英格蘭國家隊主力成員。在英國，不認識他的人應該不太易找。這位球壇有名的31歲好好先生，已婚多年並與妻子Rebecca育有3子女，難以想像他會突然完全推翻多年來的人物設定，變臉成為網上情緣玩家。

軒達臣愛家好男人形象深入民心。（網上圖片）

女球迷與「軒達臣」妙問妙答

英國女球迷Hattie Rowe早前收到這個阿Dan的私訊「嗨，辣妹」後覺得不妥，遂向他直接詢問：「喂，你為何用上佐敦軒達臣的照片？」末端加上一個大哭表情符號。

阿Dan的回應是：「我就是佐敦軒達臣」。

他這句話，立即被Hattie Rowe發現漏洞並秒殺：「佐敦軒達臣目前正在為利物浦踢足球」，一句話便輕鬆拆穿這個使用別人照片的騙子。阿Dan顯然不是足球迷，當日「神軒」正為利物浦對阿仙奴一仗上陣，根本無可能與別人傳訊息。

阿Dan眼見事敗，竟仍然不死心，嘗試死雞撐飯蓋，「是呀，我為了傳訊息給你，特別跑出草地呢。你太好了，我不想就此錯過。」醒目的Hattie Rowe當然沒有中計，只回覆一堆笑到喊表情符號給阿Dan。

用軒達臣照片開戶並自認是他本人的男子，被女球迷一句話「秒殺」。（網上圖片）

Hattie Rowe將這個用上軒達臣照片騙徒的Tinder帳戶檔案，以及二人之間的私訊對話，截圖放上Twitter，附上一句：「好吧，這是我歷來在Tinder最喜愛的一次互動。多謝你哦，阿Dan。」

智破照騙的女球迷Hattie Rowe將截圖放上Twitter後熱爆網絡。（Twitter）

Hattie Rowe這個帖文，旋即熱爆網絡，獲不同傳媒和各網頁瘋狂轉載。有趣的是，她根本不是利物浦球迷，而是英冠球隊高雲地利支持者，也能輕鬆拆穿騙子，阿Dan只可怪自己不懂足球，或低估女球迷對足球的認知程度。

令人難以理解的是，這個阿Dan如何憑軒達臣的照片，獲得Tinder給予藍剔認證。近年英超在美國大行其道，這間當地應用程式公司的人工智能軟件，或許是時候要更新了。