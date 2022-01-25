足球轉會︱維拉領隊謝拉特續組利物浦同學會　看準紅軍年輕中堅

巴塞隆拿失意軍人古天奴，甫外借阿士東維拉跟隨謝拉特麾下，即有好表現，盛傳利物浦前隊長不止已聯絡另一舊隊友蘇亞雷斯，更預備直接向母會挖角，嘗試拉攏中堅祖高美斯加盟。



古天奴在維拉的處子戰表現獲主帥謝拉特大讚。（Getty Images）

古天奴2018年1月由利物浦轉投巴塞隆拿，身價高達1.35億歐元，怎料這宗「夢想中的轉會」對雙方而言均變成噩夢。4年過去，巴塞也找不到他那本「說明書」，今年1月只好再次將他外借，當中包含的買斷條款，費用僅為4000萬歐元，簡直蝕到出血。

去年11月才出任阿士東維拉領隊的謝拉特，對古天奴來投如獲至寶，向傳媒娓娓道出古天奴的使用守則，「開啟古天奴的關鍵之匙，就是讓他笑着享受他的足球。若他來到工作，享受這個環境，我們便能釋放他的才能。」

這位巴西星將沉寂已久，以為上力仍需時，不料「打針都無咁快」，維拉處子戰對曼聯68分鐘才後備上陣，旋即交出1助攻1入球，助維拉從落後0：2的劣勢中扳平。賽後謝拉特再將古天奴說明書講多一次，真是令人不得不服。借入古天奴的成功，似乎令這位前紅軍隊長挖出重大寶庫，有意繼續循同一方向增兵。

蘇亞雷斯與謝拉特昔日在利物浦合作無間。（Getty Images）

早前有消息指，謝拉特已致電蘇亞雷斯，力邀對方季尾完約後加盟維拉。蘇亞雷斯級數雖高，但剛剛35歲生日已過，古天奴亦已經29歲。謝拉特退役多年，昔日利物浦隊友仍未掛靴的，也不再年輕，維拉作為一支力爭上游的中型班，「謝拉特朋友隊」的增兵方向純粹球迷間開玩笑，認真來看明顯有所不足。

不過「利物浦舊生隊」又是另一回事。足球消息網站Football Insider指，維拉在1月失去三度借用的曼聯守將杜安薛比（Axel Tuanzebe），有意趁今個轉會窗補入同位球員，聲稱謝拉特十分欣賞利物浦中堅祖高美斯（Joe Gomez），有意為他「再次作出行動」云云。

祖高美斯會否成為維拉新一員？（Twitter）

事緣維拉早前已有意向24歲的祖高美斯埋手，利物浦已拒絕把他外借，惟維拉無意放棄，有意再次遊說紅軍放人。

這個英格蘭中堅曾是雲迪積克身邊的最佳拍檔，不幸屢受傷患困擾。上季他和雲迪積克跟麥迪比齊齊提早收咧，今季兩個拍檔已經復出，他卻徘徊在後備席與治療室之間，加上干拿迪來投，就算傷癒復出，祖高美斯如今已淪為隊中第四中堅，正選機會大減。他外借甚至離隊，今季之前是無人會考慮的選項，如今情況有變，加上對方是謝拉特，他或許是時候重新決定前途。

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格流年代已用過同一招

祖高美斯2015年加盟利物浦，與同一夏天離隊的謝拉特擦身而過，未做過隊友。在紅軍踏入第七個球季，僅累積133次上陣。今季英超從未獲正選，4次後備合共出場15分鐘。

今次已非謝拉特首次「向娘家打主意」，早在2018年出任蘇超球隊格拉斯哥流浪領隊任內，已經先後從利物浦借入多員小將，迅速提升實力。當中包括已轉投英冠球隊雷丁的伊查利亞（Ovie Ejaria）、正外借米禾爾的舒爾奧祖（Sheyi Ojo）及先借後買斷的賴恩堅特（Ryan Kent），並買入守將法拿根（Jon Flanagan）。

已轉行當講波佬的「維拉先生」艾邦拉賀，發福不少。（Instagram）

「維拉先生」：我們不會停下來！

謝拉特不止在利物浦地位崇高，個人魅力亦十分驚人，球員生涯只效力阿士東維拉的艾邦拉賀（Gabriel Agbonlahor）談起古天奴來投，笑稱可能連維拉CEO也未想過，「謝拉特可能會說，『是呀，他是我老友。給我一秒，我打個電話畀佢』。他是謝拉特，就算未跟他一起共事，對球員也有極大影響力。」

這位「維拉先生」認為，「他不是米奇老鼠那樣的前足球員，他是謝拉特，英格蘭和利物浦史上其中一位最偉大球員。他會跟古天奴等建立最親密的關係，下一個便輪到蘇亞雷斯。我們身為維拉球迷，實在不想停下來。」