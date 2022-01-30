阿根廷大戰智利匪夷所思一幕　旁證自製工具終遭重罰｜足球熱話

旁證最基本的責任就是在比賽中適時以旗號示意越位、犯規，未料周五一場世界盃南美洲外圍賽，智利在主場迎戰阿根廷，兩名旁證竟因邊旗鬧出笑話，更遭重罰。



智利迎戰阿根廷也算是南美洲的一場大戰，阿歷斯山齊士、奧達文迪、迪馬利亞等球星都落場，最終智利以1：2不敵阿根廷。

但賽事焦點落在兩名巴西籍旁證維拉連奴（Fabricio Vilarinho）及費古列度（Rodrigo Figueiredo）身上，兩人比賽當日抵達球場後，才驚覺自己將執法最重要的工具——邊旗——遺漏在酒店。

智利對阿根廷的大戰踢得激烈，未料背景的旁證手上卻拿着有趣的東西。（Getty Images）

於是兩人發揮「小宇宙」，切下掃帚的手柄當旗桿、再借來工作人員的黃色反光衣當旗布，兩人就是用這「自製邊旗」順利地完成整場賽事，過程也沒有出錯之處。不過正規的邊旗應可發出訊號，讓球證毋需時時看向旁證，也可知道旁證發出了旗號，這「自製門旗」當然做不到。

雖然兩人在比賽中沒犯下大錯，但忘記帶旗本身已是很嚴重的低級失誤，也貽笑大方，南美洲足協在賽後發聲明，宣布兩名旁證會遭禁賽4個月。