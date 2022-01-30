足球熱話｜C朗拿度大談育兒之道　向「電子奶嘴」說不也過得愉快

英超正值歇冬期，C朗拿度舉家赴杜拜渡假，一場來到阿聯酋，這名葡萄牙超級球星再度獲得殊榮，贏得「全球史上入球王」的獎項。C朗家財萬貫，一部智能電話算什麼，當兒子想擁有電話時，他一口回絕，但絕非吝嗇，而是育兒之道。



英超2月初復賽，C朗拿度把握機會，與家人飛往杜拜享受陽光與海灘，齊享天倫之樂。球王一場來到中東，當地舉辦活動，向C朗頒發「全球史上入球王」的殊榮，隨即變成「球迷見面會」。

C朗在杜拜出席活動，萬人空巷，十分熱鬧。（C朗Instagram截圖）

C朗縱然即將37歲，身體依然保持超好的狀態，他表示科技的確對他有不少幫助，「現代科技不止對我，對全世界也有莫大的幫助。」

現今科技發達，但C朗認為是兩面刃，不能過份依賴，就如在教育下一代上。「我的大兒子多次問我『可不可以要智能電話？』，他問了我4年，我每一次也拒絕他。我明白科技發達，但他們也不能依賴，要幫助他們學懂如何節制。即使他有需要致電我，他可以找祖母。」

C朗希望透過身教方式教育長子。（C朗Instagram截圖）

C朗脫離科技，禁用「電子奶嘴」，只是希望帶出一個信息，「我想傳達兒子一個概念，不是想要就得到，這就是身教的重要性。」

沒有智能電話，生活同樣愉快，因為「小C朗」可以與弟妹玩樂，C朗更指長子希望有7個「細佬妹」。C朗與女友如今已育有4名子女，加上肚內的雙胞胎，距離小C朗的目標，只差一個。

C朗與家人到杜拜共聚天倫。（Instagram截圖）

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