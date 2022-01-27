足球熱話｜馬迪爾投西維爾即有驚喜　獲偶像祝賀：歡迎來到西甲

離開曼聯從來不易，早已傳出西維爾有意借用安東尼馬迪爾，來來回回十二萬轉後，這名法國翼鋒終於如願外借至季尾。西維爾為馬迪爾舉行歡迎儀式，隨即向他送上驚喜，找來馬迪爾的兒時偶像送上祝福。



當看守領隊蘭歷克上任後，不少曼聯球員欲以借將身份離開球隊，都似乎遇上不同阻滯，26歲的法國翼鋒安東尼馬迪爾（Anthony Martial）成為少有成功例子，如願加盟西維爾半季。

曼聯落實外借安東尼馬迪爾 西維爾願承擔球員人工

縱然馬迪爾只效力西維爾至季尾，但歡迎儀式少不了，這名法國翼鋒穿上一襲文裝亮相主場，球隊立即向他送上驚喜，球場大螢幕播出一段錄像，「馬迪爾，你好嗎？歡迎來到西甲及西維爾，這是西班牙及歐洲其中一間大球會，他們擁有非常好的球迷，祝你一切順利。」

說出這段說話的，正是巴西傳奇前鋒「大哨」朗拿度，亦是馬迪爾的偶像，他看到這份驚喜時不禁睜大眼睛。

We heard one of your idols was @Ronaldo, so we just had to get him to welcome you to our club and league! 👋 @AnthonyMartial | @LaLigaEN pic.twitter.com/bDUOsRpBnM — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) January 26, 2022

馬迪爾加盟西維爾訴求十分簡單，就是希望取得上陣時間，他向球會官方網站透露，踢任何位置也可以，只要他披甲就會竭盡所能，「我向教練表示，不論我踢什麼位置，只要我有機會落場，我便會付出一切，執行教練的指令。我希望運用我的經驗，協助球隊完成目標，我急不及待與隊友操練。」

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