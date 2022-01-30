巴塞借用查奧爾體測照震驚網民　新鋒線竟是英冠球會複製品｜西甲

巴塞隆拿青訓出身的艾達馬查奧爾（Adama Troare），由狼隊外借「回家」再度效力巴塞，這位出名健碩的西班牙前鋒已完成體測．

巴塞發放了他的「爆肌」體測照，有網民翻出他18年前隨現任主帥沙維和恩尼斯達學踢波的影片，對比之大令人震驚；同時有球迷發現，現在的巴塞竟與米杜士堡有一個密切關係。



26歲的艾達馬查奧爾自2004年加入巴塞隆拿青訓系統拉瑪西亞，當時年僅12歲的他，已現身在一條巴塞影片，影片內容是當年仍是年輕球星的沙維和恩尼斯達教一班小將踢波，包括如何「食身位」等，小查奧爾當年雖然瘦小，但在片中已展現出過人速度，及天真爛漫的笑容，場面相當可愛。

哪料相隔18年後，查奧爾竟然真的與沙維以將帥身份在巴塞重聚。

查奧爾曾在巴塞作頂級聯賽首戰，但踢了4場便離隊，轉戰英格蘭球壇，他先後效力阿士東維拉、米杜士堡，最終在2018年登陸狼隊，很快便以滿身肌肉及驚人的速度廣為人知，哪料到了今天，陷入財困的巴塞竟邀他「回家」，以借將身份加盟半季，巴塞亦有權買斷他。

巴塞隆拿周日（30日）發放查奧爾回歸巴塞的影片，當中包括他的體測過程，他在未有穿上衣之下接受檢查，健碩得令球迷震驚，尤其巴塞官方也將他與8年前為巴塞B隊出戰歐青聯的照片比較，更令人疑惑到底查奧爾在8年間經歷了什麼，體型可以有如此大的變化，更有網民開玩笑道：「以後他可以用列基佩治（Riqui Puig，巴塞中場）來做臥推了。」

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網媒《SPORTbible》亦發現，查奧爾加盟後與巴夫韋特合作，正正是米杜士堡2017/18球季在英冠的鋒線組合，意味目前的巴塞鋒線正是4年前的米堡鋒線，若巴塞將當年米杜士堡「三叉戟」另一成員阿森巴隆加（Britt Assombalonga）也收歸旗下，便可完美「複製」這條當年在英冠所向無敵的鋒線。

另有報道指，巴塞有意借用在阿仙奴的「問題隊長」奧巴美揚，這位加蓬國腳因紀律問題，與「兵工廠」鬧得不甚愉快；巴塞同時積極求售奧士文尼迪比利，據消息指，英超三間球會曼聯、紐卡素及車路士都有意簽入。

小查奧爾跟沙維學踢波：