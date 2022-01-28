利物浦搶簽美洲盃神射手　日內體測　兩大後備或離隊｜足球轉會

冬季轉會窗「死線」逼近，利物浦也突然有所動作，英國媒體廣泛報道指紅軍簽入波圖翼鋒路爾斯迪亞斯（Luis Diaz），日內便會完成體測。
有指熱刺本已為迪亞斯報價，未料紅軍突然豪爽地出手，令熱刺繼艾馬達查奧爾（Adama Traore）後，又失去一個收購目標。
《利物浦回聲報》指，利物浦本來想在夏天才收購路爾斯迪亞斯，但熱刺出手求購後，紅軍立刻豪擲4900萬鎊，報價已獲波圖接受。迪亞斯正隨哥倫比亞國家隊作賽，紅軍為了及時完成轉會手續，已派專人赴阿根廷，日內為迪阿斯完成體測。
報道指，4900萬鎊的轉會費中，包括3700萬鎊的「首期」及1200萬鎊的附加費用，高普本來視迪亞斯為2022年夏天收購的「頭號」目標，不過紅軍高層認為應趁波圖在歐聯分組賽出局、需要資金之時出手，以免到夏天坐地起價。
有指迪亞斯合約中有6700萬鎊的解約條款，不過波圖的處境令他們願意降價求售，而紅軍的報價正合他們心意，另一方面，他們已拒絕熱刺的報價。
迪亞斯2016年在哥倫比亞乙組球會巴拉基拿（Barranquilla FC）出道，2017年轉到甲組的巴蘭基青年，19年轉會至葡超勁旅波圖，今季表現大躍進，在聯賽上陣18場已攻入14球、交出5球助攻，他在去年的美洲國家盃射入4球，與美斯並列為賽事神射手，並常常在比賽中展現優秀的速度、腳法及過人技巧，也常射入漂亮入球，報道指熱刺、曼聯和愛華頓都有意簽入他。
利物浦付出一大筆錢購入迪亞斯，也意味陣中或有球員要離隊套現，《The Athletic》指出，利物浦本來打算在今夏轉會窗才賣出南野拓實和奧歷治，然而現在已簽入迪亞斯之下，紅軍會在1月31日的「死線」前考慮對兩人的報價，讓他們正式離隊。
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