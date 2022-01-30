澳網︱拿度奪21冠後稱「我不知說什麼好」　麥維迪夫落敗不失幽默

拿度與麥維迪夫在澳洲網球公開賽決賽（澳網）打出扣人心弦一戰，二人花上5小時24分鐘，打足5盤才分出高下。拿度繼2009年後，第二次贏得澳網，也是生涯第21次高舉大滿貫錦標，創下公開賽年代新紀錄，賽後直言：「我不知說什麼好」。

麥維迪夫即使多次跟球證、球迷爭執，賽後臉如玄壇，領獎時大方讚揚拿度表現，還盡顯幽默感。



拿度與麥維迪夫為澳網譜寫新經典。（美聯社）

賽後先由亞軍麥維迪夫發言，他大方讚賞拿度表現，「打了5個半小時比賽後真是難以說話，我要恭喜Rafa（拿度），你的成就真是驚人。」

「我嘗試去打，但真是很累，比賽水平很高。」他大讚拿度在首兩盤後，提升了水平，笑稱：「我還以為你可能會累了，你真是個了不起的冠軍。你們（指拿度、祖高域和費達拿）擁有偉大的經典對賽，但一切尚未完結。」

麥維迪夫的發言有趣如棟篤笑，「我想多謝我太太，不過我想家中電視現在應該已被打爛。我想多謝我的團隊，我會忘記某些人不過多謝你們與我同行。還有我的父母，如果你們仍在繼續看的話。多謝你們的支持，下一次我會嘗試打得更好。」

麥維迪夫一臉不爽，發言時卻盡顯幽默感。（美聯社）

拿度慶祝生涯第21次贏得大滿貫

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輪到拿度發言，他也搞笑地說：「各位晚安，嗯，還有各位早晨」，他先安慰麥維迪夫，自言：「我也多次試過跟你同樣處境，你很好，我肯定未來你會贏得這錦標數次。」拿度又稱，「這一戰是我網球生涯其中一場最感動一戰，祝願你有美好將來。」

點圖睇：拿度開心高舉澳網獎盃

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「各位，我真的不知說什麼好，我只感到很神奇（For me it is just amazing）」，拿度說，「曾經我連能否重返巡迴賽打網球也不確定，你未必知道重回這地對我來說意義如何重大。多謝你們的支持，你們真是很奇妙。」

「毫無疑問，這是我生涯中其中一段最情緒波動的時期。過去3星期所得到的支持，將會常在我心。非常、非常感謝。」拿度向團隊每一個人，所有家庭致謝，「過去一年半真的很困難，在低潮時，你們都在支持我，沒有你們，根本沒可能做到，因此多謝你們給我的一切。」