澳網︱拿度奪21冠後稱「我不知說什麼好」　麥維迪夫落敗不失幽默

拿度與麥維迪夫在澳洲網球公開賽決賽(澳網)打出扣人心弦一戰,二人花上5小時24分鐘,打足5盤才分出高下。拿度繼2009年後,第二次贏得澳網,也是生涯第21次高舉大滿貫錦標,創下公開賽年代新紀錄,賽後直言:「我不知說什麼好」。

麥維迪夫即使多次跟球證、球迷爭執,賽後臉如玄壇,領獎時大方讚揚拿度表現,還盡顯幽默感。



拿度與麥維迪夫為澳網譜寫新經典。(美聯社)

賽後先由亞軍麥維迪夫發言,他大方讚賞拿度表現,「打了5個半小時比賽後真是難以說話,我要恭喜Rafa(拿度),你的成就真是驚人。」

「我嘗試去打,但真是很累,比賽水平很高。」他大讚拿度在首兩盤後,提升了水平,笑稱:「我還以為你可能會累了,你真是個了不起的冠軍。你們(指拿度、祖高域和費達拿)擁有偉大的經典對賽,但一切尚未完結。」

麥維迪夫的發言有趣如棟篤笑,「我想多謝我太太,不過我想家中電視現在應該已被打爛。我想多謝我的團隊,我會忘記某些人不過多謝你們與我同行。還有我的父母,如果你們仍在繼續看的話。多謝你們的支持,下一次我會嘗試打得更好。」

麥維迪夫一臉不爽,發言時卻盡顯幽默感。(美聯社)

拿度慶祝生涯第21次贏得大滿貫

+ 5

輪到拿度發言,他也搞笑地說:「各位晚安,嗯,還有各位早晨」,他先安慰麥維迪夫,自言:「我也多次試過跟你同樣處境,你很好,我肯定未來你會贏得這錦標數次。」拿度又稱,「這一戰是我網球生涯其中一場最感動一戰,祝願你有美好將來。」

點圖睇:拿度開心高舉澳網獎盃

+ 6

「各位,我真的不知說什麼好,我只感到很神奇(For me it is just amazing)」,拿度說,「曾經我連能否重返巡迴賽打網球也不確定,你未必知道重回這地對我來說意義如何重大。多謝你們的支持,你們真是很奇妙。」

「毫無疑問,這是我生涯中其中一段最情緒波動的時期。過去3星期所得到的支持,將會常在我心。非常、非常感謝。」拿度向團隊每一個人,所有家庭致謝,「過去一年半真的很困難,在低潮時,你們都在支持我,沒有你們,根本沒可能做到,因此多謝你們給我的一切。」