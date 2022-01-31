北京冬奧｜防疫氣泡驚錄11宗確診　波蘭奪牌希望女將染疫

據路透社報道，北京冬奧組委會在30日公布，再多34名與北京冬奧相關人士確診新冠肺炎，其中13人是運動員或隨隊人員。



北京冬奧組委指出，34宗新增確診病例中，23宗是在機場接受檢測時發現，其餘11宗在防疫氣泡檢測中發現。該防疫氣泡將活動人員與北京公眾分開，試圖遏制病毒傳播。

防疫氣泡檢測中發現11宗確診病例。（Getty Images）

波蘭奧委會在30日表示，奪金希望的波蘭女子短道速滑運動員Natalia Maliszewska，是第8位檢測結果呈陽性的波蘭運動員，她與被感染的速滑運動員Natalia Czerwonka、Magdalena Czyszczon和Marek Kania一起被隔離，未知會否影響她在周六出戰500米賽事。

各國冬奧選手陸續坻北京準備。（Getty Images）

根據大會指引，確診運動員若然沒有病徵，並在24小時內連續兩次對病毒檢測呈陰性，可獲解除隔離。另外，澳洲隊亦有一人確診，未知患者是運動員抑或是隨隊人員，暫時未有其他隊員被列為密切接觸者。

波蘭女子短道速滑運動員Natalia Maliszewska（左）感染新冠病毒，未知會否影響她在周六出戰500米賽事。（Getty Images）

根據該防疫氣泡的規定，冬奧選手能乘坐官方交通工具在選手村和奧運場館自由移動，但不允許在北京市內活動。而所有奧運的相關人員，包括媒體和工作人員，也必須每天接受檢測。