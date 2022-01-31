前韓國冬奧金牌打甩猥褻罪轉籍中國　韓網民嘲「中國隊也進不了」

北京冬奧將在4日點燃戰火，前韓國冬奧金牌、轉籍中國的林孝俊在此時再度成為話題。
前韓國隊代表林孝俊，在2018年平昌冬奧短道速滑冰男子1500米奪金後，卻在2019年6月捲入醜聞，因涉嫌在訓練中將男隊友的褲子脫下，被起訴強制猥褻，雖在二審改判無罪，不過已很難重返韓國滑冰界，因此在去年3月決定入籍中國。
25歲的林孝俊近日開通中國社交媒體「小紅書」，上傳了約6分鐘的影片，先以生澀中文向中國粉絲打招呼，後以韓文回答粉絲問題。他提到已經在中國生活11個月，「大家都非常熱情、我非常喜歡中國。」
由於國際奧委會規定，選手若改變國籍參加奧運，必須以新國籍參加國際賽後滿3年才能參加奧運，因此林孝俊無緣北京冬奧。不過他仍在影片中表示：「雖然這次不能參加奧運，未來還有很多機會，會努力準備，為中國隊爭取更多獎牌。」
林孝俊相比起在韓國，於中國較有人氣，他的「為中國隊爭取獎牌」言論，經韓媒報道後引起網民不滿與嘲諷，更指他「逃到中國」。
除無法參加本屆冬奧，林孝俊先前參加中國國家隊選拔也不順利，由於所有項目都未能打入前三，因此未能取得代表資格。
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