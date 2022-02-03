北京冬奧不平凡的素人火炬手　從街頭巷尾跑到冬奧的速遞員

北京冬奧火炬傳遞在2月2日展開，一名來自「京東物流」的速遞員栾玉帥，在北京冬奥公園的火炬接力中，成為了傳媒的焦點。



36歲的栾玉帥謙稱自己只是萬千速遞員之一，與其說是他個人成為了火炬手，不如說是他所代表的速遞物流工作者，共同獲得了這個榮譽。

內地速遞員栾玉帥成為冬奧火炬手之一。（網上圖片）

栾玉帥指自己收到公司通知，得知獲任為北京冬奧火炬手時，大腦一片空白，不明為何火炬手這麼神聖的榮耀會落到他一個普通速遞員身上。直到收到北京冬奧組委的電郵，才意識到自己真的當選了。

據悉，今次火炬傳遞共1200名火炬手，來自各行各業，大多在一領域中取得傑出成績或有突出貢獻，既有全國模範代表，也有各界知名人士，大部分是扎根生產和前線工作，切合「不平凡的普通人」主題。

栾玉帥正是作為速遞員代表之一，從街頭巷尾跑上了冬奧火炬手舞台。

栾玉帥不但效率高、有責任心，性格善良率直深受客戶歡迎。（微博）

來自吉林的栾玉帥在2015年進入「京東物流」成為速遞員。他既勤力又能吃苦，據悉，他每天都能比别人多送幾十單貨。公司每天配送量為130至140單，他能送到170多單，繁忙期間200單也不在話下。

「能跑的我絕對不走，一般樓層我都是一口氣跑上去送，跑起來的感覺真的很棒。」栾玉帥道出了高效的秘訣。

栾玉帥在2017年首次跑全馬後，連送貨都把握時間做負重訓練。（微博）

2017年，栾玉帥被營業部經理勸說組成代表隊一起參加北京馬拉松，當時從未接觸路跑的他第一反應是拒絕，一來擔心40多公里的長距離會耽誤翌日送貨工作，「再說如果撐不下來會丟公司臉，且萬一受傷就無法上班了。」

最終栾玉帥在經理說服下，跑了人生第一個馬拉松，不但能順利完賽，並以4小時23分43秒完成。無獨有偶，他的參賽號碼是F2343，讓他感慨像是命中注定他與馬拉松結緣。

栾玉帥在去年北京馬拉松跑出1小時10分31秒佳績。（微博）

他此後一發不可收拾，每天堅持跑至少10至20公里，連送貨亦綁着沙袋負重訓練。2021年的北京馬拉松，他跑出了以1小時10分31秒取得業餘跑手第一名佳績，被內地網民封為「跑得最快的速遞小哥」。

栾玉帥說：「我一直堅持跑步，還做俯卧撐等體能訓練，最近還上網查了奧運火炬手的相關動作。」

他指非常期待北京冬奧的各項目，尤其關注越野滑雪，他認為這項目與馬拉松類似，都能體現人類不斷挑戰自我、超越極限、勇攀高峯的特質。