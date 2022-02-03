北京冬奧｜一戰成名的滑雪天才少女　丟掉奧運金牌重生之路

美籍韓裔滑雪金牌Chloe Kim，可能是首位把奧運金牌丟到垃圾桶的運動員。



上屆2018年平昌冬奧上，年僅17歲的Chloe Kim贏得單板滑雪U型池金牌，這名韓裔美籍少女成為史上最年輕單板滑雪奧運金牌。不過，那面冬奧金牌後來被她放到她認為最合適的地方：父母家的垃圾桶內。

Chloe Kim以17歲之齡贏得平昌冬奧單板滑雪U型池金牌，創下歷史。（Getty Images）

Chloe Kim是世界極限運動會4屆金牌得主，還是首位在冬季青奧單板滑雪項目奪得雙金的女選手。平昌冬奧上，這名天才少女在女子U型場奪下金牌，當時她的首輪得分93.75領先第二名超過8.5分，次輪得分更是接近滿分100的98.25分，同時成為在奧運上完成空中轉體3周的最年輕女選手，當時這個動作僅得一名男選手可以完成。

在平昌冬奧摘金後，一戰成名的壓力讓她崩潰了。

Chloe Kim是奧運上完成空中轉體3周的最年輕女選手。（Getty Images）

Chloe Kim在奧運奪金，再在2018年度美國卓越運動員大獎上，奪下最佳女運動員、最佳女性奧運運動員和最佳體育運動員三項大獎，一舉擄獲全球粉絲。

被隊友欺凌 金牌丟到垃圾桶

當時有首爾廣播公司製作了一部關於她的短紀錄片，知名度大增的生活開始困擾她，包括被妒忌的隊友欺凌、就讀大學時被跟蹤，突然爆紅讓年紀輕輕的Chloe感到不自在。她在近日接受《TIME》專訪時透露，她甚至把奧運金牌丟到了垃圾桶。

Chloe Kim近日接受《TIME》專訪，指爆紅後壓力過大而患上憂鬱症。（TIME）

她回憶起平昌冬奧奪金後的過往，坦言「我討厭生活」，她想起在冬奧後不久，有一次到南加州家附近一間麵包店買三文治，因為穿上不合身的睡衣、頭髮蓬亂走入店，所有人都轉過頭來盯着她看，Chloe當時驚慌失措得衝出麵包店。

「回家那一刻理解到，從此自己不能再去最喜歡的地方，這讓我很生氣。我只想要一個人的日子，我感謝每個人都愛我、支持我，但我只希望人們能理解我正在經歷的事情。」Chloe感慨說道。

性格開朗的Chloe Kim一度患上憂鬱症。（IG）

在鎂光燈下的4年，她與許多一夜成名的年輕運動員一樣面對大眾的不同聲音，甚至被罵過「亞洲婊子」。她開始與憂鬱症對抗，疫情期間，她開始接受心理治療，並從滑雪中抽時間上大學，希望能像一個正常青少年一樣體驗生活。她也漸漸敞開心扉面對治療師，淡化因種族主義而產生的一些恐懼和憤怒。

Chloe Kim從過度被關注的恐懼中逐漸堅強。（IG）

Chloe現時是普林斯頓大學學生，她上月在瑞士LAXX公開賽稱霸U型池，以獎牌宣告從2019年傷癒復出，為北京衛冕準備就緒。

相信今屆不管結果如何，Chloe都有更強大心理準備面對得失。北京冬奧男女子U型池賽事將在17日展開。