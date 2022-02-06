英足總盃｜林柏特領愛華頓地標戰旗開得勝　兩新兵半場亮相主場

林柏特走馬上任，成為愛華頓新一任領隊，地標戰領軍出戰英格蘭足總盃第4圈，主場迎戰賓福特，結果由耶利文拿﹑李察利臣﹑賀基迪﹑唐辛各建一功，以4：1擊敗賓福特，林柏特首戰旗開得勝。
林柏特（Frank Lampard）日前接過愛華頓的帥印，在足總盃上演地標戰，領軍鬥賓福特，新兵雲迪碧克與迪利阿里未列入大軍名單，「拖肥」今仗以李察利臣掛帥。賓福特方面，回歸英超的基斯甸艾歷臣同樣未見蹤影。
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愛華頓正選守衛賓葛菲特早段傷出，由耶利文拿入替，這名後備守將成為入球功臣，接應格雷開出的角球，跳起衝頂破網，31分鐘先開紀錄，場邊的林柏特興奮不已，向着看台的球迷振臂慶祝，文拿亦跑向場邊與新帥擊掌，「拖肥」半場領先一球。
縱然雲迪碧克與迪利阿里沒有披甲，二人在半場休息時亮相葛迪遜公園球場，與一眾愛華頓球迷打招呼。愛華頓換邊初段隨即擴大比數，李察利臣接應阿倫的妙傳，快出迎門將一步將皮球送入網。
賓福特未有放棄，比克福特撲跌尖刀艾雲東尼，球證吹罰12碼，東尼親自操刀中鵠，54分鐘追成較接近紀錄，燃起追平的希望。可惜，愛華頓角度戰術再度奏效，耶利文拿再度接應頭槌攻門，門前的賀基迪加一頭建功，62分鐘頂成3：1，加上安祖斯唐辛補時階段錦上添花，「拖肥」大勝4：1晉級。
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