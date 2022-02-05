英足總盃｜車路士加時險勝普利茅夫　阿列沙巴拿加撲12碼做英雄

車路士主帥杜慈開賽前宣布確診新冠肺炎，無緣領軍鬥英甲的普利茅夫。面對低兩級的「丙組仔」，足總盃保留應有的爆冷味道，普利茅夫意外地在早段領先，車路士其後由艾斯派古達追平，兩軍需要以加時分勝負。



英格蘭足總盃第4圈，車路士主場迎戰英甲的普利茅夫，主帥杜慈賽前確診，但遇上低兩級的對手，以為輕鬆晉級，豈料戰情不似車路士預期。

車路士主帥杜慈確診 今晚無緣領軍 盼下周世冠盃復出

普利茅夫一次角球攻勢，中堅基利斯菲爾（Macauley Gillesphey）接應頭槌建功，車路士8分鐘意外地落後。主隊隨即還以顏色，可惜幸運之神站在另一方，高華錫禁區內勁射中楣，其後禁區外施射再中柱，幸好車路士的努力沒有白費，美臣蒙特右路地波傳中，艾斯派古達入楔撞射破網，41分鐘追成1：1平手。

普利茅夫憑角球開紀錄，早段意外地領先車路士。（Getty Images）

畢竟兩軍實力有差距，車路士佔盡優勢，全場對普利茅夫狂轟猛炸，即使先後換入夏維斯及迪姆華拿，可惜遲遲未能找到入球反超前，雙方下半場維持相同比數，需要進入加時定勝負。

戰至加時，車路士兩名後備兵炮製入球，華拿與夏維斯左路一次精彩配合，再傳中予馬高斯阿朗素撞射得手，107分鐘反超前。以為車路士順風順水過關，馬蘭沙亞後場一次誤傳送禮，賴恩哈迪（Ryan Hardie）殺入禁區，沙亞情急下撞跌對手，球證直指12碼點，哈迪親自主射12碼，卻被阿列沙巴拿加一抱入懷，最終車路士力保勝局，以2：1險勝晉級。

馬高斯阿朗素加時撞射破網，助車路士險勝晉級。（美聯社）

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