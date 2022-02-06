英足總盃｜曼城4：1反勝富咸　馬列斯4分鐘梅開二度奠勝

英格蘭足總盃第4圈，英超「一哥」曼城主場迎戰英冠的富咸，「藍月亮」開賽早段竟然先守，幸好隨即收復失地，並迅即連轟兩球反超前，換邊初段由馬列斯極速梅開二度，曼城以4：1反勝富咸。
曼城派出強陣應戰，奇雲迪布尼領軍出戰，夥拍馬列斯﹑菲爾科頓及基亞利殊攻堅，可惜卻是先落後的一方。
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利物浦在轉會窗最後一刻未能簽入富咸小將法比奧卡華路（Fabio Carvalho），這名19歲新星今仗亦有披甲，富咸右路地波傳中，卡華路門前撞射破網，富咸4分鐘先開紀錄。曼城意外落後，似是一盤冷水照頭淋，「藍月亮」隨即反撲，僅93秒便追成平手，根度簡12點附近起腳破網，其後史東斯接應迪布尼的角球，升起一頂破網，13分鐘反超前2：1。
換邊初段，基亞利殊禁區內被踢跌，馬列斯主射12碼建功，其後再接應迪布尼的橫傳，輕鬆射成4：1，4分鐘內梅開二度，末段後備入替的小將戴納頭槌入網，可惜越位在先，最終曼城保持勝局晉級。
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