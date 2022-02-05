曼聯大好形勢下出局　米杜士堡爭議中追和互射12碼爆冷｜英足總盃

足總盃堪稱「爆冷溫床」，第4圈凌晨展開，率先出場的曼聯，率先出局。「紅魔鬼」在主場佔盡優勢，先開記錄下，被英冠米杜士堡靠一個問題球，逼和1：1，互射12碼輸7：8出局。



曼聯強陣應付今仗，早前受傷的C朗拿度正選攻堅，更有養傷近3個月的法國中場保羅普巴復出。他們開賽2分鐘已有領先良機，查頓辛祖窺準對手後防誤會，截到皮球後笠射空門，可惜中楣，般奴費南迪斯趕到補射又高出。

普巴（右）上次出場已是去年11月，復出即搏到12碼。（Getty Images）

復出的普巴於20分鐘亦有貢獻，入楔時被對手後衛迪克史迪爾從後剷跌，但C朗拿度主射12碼卻在柱邊出界。曼聯在25分鐘靠辛祖接應般奴長傳，突破越位，左路推至窄位射遠柱入網，先拔頭籌。

C朗成為「大嘥鬼」。（Getty Images）

不過，越級挑戰的米杜士堡在64分鐘把握曼聯後防空虛，鄧肯禾特摩亞傳到遠柱，由馬特曲斯近門剷射扳平。曼聯後防投訴禾特摩亞控球時犯手球，惟球證認為禾特摩亞大腿控球後彈中手，屬於意外，VAR球證認同判決，裁定入球有效。

禾特摩亞大腿控球意外碰到手，恰巧如籃球般拍下皮球在前方，無疑因此得益。（Getty Images）

曼聯及後幾乎再領先，前場壓逼下使米杜士堡門將祖林利傳球犯錯。惟般奴衝前快射，中柱彈出。

馬特曲斯入球扳平，華拉尼（右）立即投訴有人犯手球。（Getty Images）

雙方法定時間打和1：1，加時無進賬，互射12碼首7輪皆中鵠。進入第8輪，米杜士堡的比迪亞操刀入網後，小將艾蘭加主射卻「一飛衝天」。曼聯全場30次射門，佔盡優勢下在最後一刻敗陣，讓米杜士堡爆大冷晉級。曼聯餘下聯賽及歐聯兩方戰線。

般奴一再失機，埋下出局伏線。（Getty Images）

曼聯看守領隊蘭歷克直言禾特摩亞肯定是手球，「入球居成立，令我錯愕」。不過，他承認「紅魔」輸在自己手上，「上半場應該輕鬆領先3球，下半場都有機會，根本要在90分鐘取勝」。禾特摩亞則強調無意用手，心中希望不會被吹走入球，結果得償所願。