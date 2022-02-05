英足總盃｜韋斯咸訪六級球隊苦戰　補時逼和加時最後一擊反勝

英格蘭足總盃第四圈，非聯賽球隊京達米士特幾乎上演「氹仔浸蛟龍」，主場領先英超韋斯咸大半場，最後一刻才被逼和。韋斯咸在加時最後一擊反勝2：1。



現處第6級國家聯賽北組的京達米士特，靠上半場19分鐘一記左路罰球，製造門前混亂。韋斯咸門將艾利奧拿拍走來球不遠，被阿歷士賓尼近門「執雞」而領先。韋斯咸全場未見明顯優勢，而主隊實力雖然落後甚多，但策動攻勢亦有威脅。

京達米士打眾志成城，踢出代表作。（美聯社）

「鎚仔幫」在末段強攻，冀收復失地，要到補時1分鐘才扳平。迪格蘭賴斯後場起動，與隊友一次撞牆後殺入禁區，在小禁區附近狂抽入網，讓賽事延續到加時。

韋斯咸大半場落後，陷入苦戰。（美聯社）

韋斯咸重奪氣勢，在加時主攻，京達米士特只好死守。加時下半場20分鐘，韋斯咸靠查洛保雲近門掃入，但因耶莫蘭高傳球時越位而無效。韋斯咸到補時最後一擊，製造門前混亂，加斯威爾傳中讓保雲門前加一腳掃入。韋斯咸在驚濤駭浪下，加時反勝2：1晉級。