英足總盃｜蘭歷克稱曼聯兩將請假缺陣　連格「被放假」羅生門再現

英超球會兩星期的歇冬期告一段落，本周末將上演英格蘭足總盃第四圈，曼聯打頭陣今晚（4日）深夜迎戰米杜士堡。
長假後復工，「年初四咁嘅樣」少不免，但曼聯球員表示無問題，事關看守領隊蘭歷克在賽前記者會中透露，卡雲尼與連格因不同原因「請假」避戰，名宿加利尼維利不禁發文諷刺一班師弟。
歇冬期過後，復工面有難色，人之常情，但曼聯球員根本不介意，因為可以「自製長假」。曼聯看守領隊蘭歷克出席對米杜士堡的賽前記者會時，事先表明卡雲尼及連格因不同原因而請假，今仗不會上陣。
曼聯球員請假避戰，連名宿加利尼維利也看不過眼，在社交網站發文諷刺一眾師弟及蘭歷克，感覺就像一間普通公司，「你又請假，佢又病假」，毫不專業。
卡雲尼隨烏拉圭出戰烏拉圭出戰世界盃外圍賽，其後要求放假也說得通。冬窗出走失敗的連格，蘭歷克稱對方需時整理思緒，所以告假，這個說法立即引來「連美斯」的回應，他透過社交網站表示自己是「被放假」，他早已準備好出戰，「我的思緒早已清理，我是個專業的球員，只要上陣便要交出百分百的努力。」
當蘭歷克上任後，已不是首次發生這種「口同鼻拗」的事情，就如這名德國教頭表示馬迪爾不願隨隊鬥維拉，其後馬迪爾立即在社交網站反擊，與今次事件劇情相近。
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