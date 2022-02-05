英足總盃｜車路士主帥杜慈確診　今晚無緣領軍　盼下周世冠盃復出

車路士宣布球隊主帥杜慈（Thomas Tuchel）感染新冠病毒，目前正在進行自我隔離。



車路士在球會官網發表簡短聲明指，球隊主教練杜慈目前正在接受隔離，希望他能在下周稍後時間直接飛往阿聯酋阿布扎比帶隊參加世界冠軍球會盃。

杜慈去季中途上任即帶領車路士捧走歐聯獎盃。（Getty Images）

車路士將在本港時間周六晚於英格蘭足總盃第四圈比賽中主場迎戰普利茅夫。隨後，一眾「藍戰士」將啟程前往阿布扎比，以應屆歐聯冠軍身份角逐世冠盃。

車路士戰罷足總盃後，將要遠赴阿聯酋參加世冠盃。(美聯社)

世冠盃首輪賽事已於上周四展開，應屆亞冠盃冠軍、沙特球會希拉爾（Al-Hilal）將在第二輪比賽中面對有主場之利的卡塔爾球會艾查捷拉（Al-Jazira）。勝方將晉級周四（10日）舉行的準決賽，挑戰遠道而來的英超勁旅車路士。目前，車路士會方仍未確定杜慈是否能如期帶隊征戰本屆賽事。