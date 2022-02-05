英足總盃｜抗癌老將後備入替助米杜士堡爆冷　奠勝一刻勁冷靜

米杜士堡在英格蘭足總盃第4圈憑互射12碼爆冷淘汰曼聯，這支英冠球隊8射全中，其中一球由老將班巴主射入網。37歲的班巴上年擊敗癌魔回歸球場，他為今場爆冷出一分力，這名老將直言延續足球生涯就是為了這一刻。



英格蘭足總盃第4圈，曼聯主場迎戰英冠的米杜士堡，全場在數據上大勝，錄得30次攻門，其中9次中目標，可惜只能與對手120分鐘打成1：1平手，其後以互射12碼定勝負，兩軍頭7輪全數射入，紅魔鬼由小將艾蘭加處理第8輪，一射卻越楣而出，曼聯爆冷在奧脫福出局。

曼聯大好形勢下出局 米杜士堡爭議中追和互射12碼爆冷

艾蘭加射失12碼，曼聯爆冷在主場出局。（Getty Images）

米杜士堡的37歲老將班巴（Souleymane Bamba）在118分鐘入替，他亦有份主射12碼，當球隊奠定勝局的一刻，眾將慶祝衝前，唯獨是經驗老到的班巴，臉上毫無表情，感覺很抽離，就像「阿叔有咩風浪未見過！」，他賽後笑言自己太老承受不了這種刺激。

球隊勝利一刻，班巴面無表情。（英足總盃Twitter截圖）

班巴如今站在綠茵場，也曾經渡過一段艱難的時間，這名科特迪瓦球員上年初患上非霍奇金氏淋巴瘤（Non-Hodgkin lymphoma），其後隨即接受化療，4個月後便清走體內的癌細胞。班巴擊退癌魔後，去年夏天加盟米杜士堡。

對班巴來說，從頑疾康復，並再度站在足球場已是恩賜，他賽後直言擊敗癌魔，全靠足球，「我一路接受治療，就是為了這一刻，家人與足球各界的支持，是我康復的推動力，我只能感激他們。我在當刻希望操刀12碼，助球隊爭勝，就是我繼續足球生涯的原因，如今我做到了。」

班巴12碼中鵠，助米杜士堡爆冷淘汰曼聯。（Getty Images）

更多英超相關報道：