英足總盃｜李斯特城爆冷不敵森林無緣衛冕　球迷為愛隊出一口氣

英格蘭足總盃是爆冷溫床，英冠的諾定咸森林9分鐘內連轟3球，結果主場爆冷淘汰李斯特城。眼見愛隊一蹶不振，球迷當然不是味兒，結果一名李城球迷選擇進入球場出一口氣。
英格蘭足總盃第4圈，李斯特城作客英冠的諾定咸森林，主帥羅渣士派出占士麥迪臣﹑泰利文斯及伊恩拿祖等主力上陣，戰至上半場中段卻迎來重擊，9分鐘內由辛捷卡蘭基﹑比蘭莊臣及祖禾華爾各建一功，李城一下子落後0 ：3，縱然完半場前伊恩拿祖追成較接近紀錄。森林在下半場由史賓斯錦上添花，結果以4：1擊敗李斯特城，繼上圈淘汰阿仙奴後，再挫英超球隊。
李斯特城出局，衛冕失敗，球迷們當然失望。當森林攻入第3球慶祝之際，一名李城球迷化悲憤為行動，闖入球場內以洩心頭之恨，揮拳攻擊對方球員，由阿士東維拉外借的戴維斯卻成為受害者，其他森林球員見狀立即阻止，其後該名球迷被球場保安制服。
這名球迷被制服後隨即被捕，李斯特城發聲明向森林方面道歉，其後表明這名球迷被永久禁止入場觀看李城的所有賽事。
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