北京冬奧︱高梨沙羅長文回應被DQ　或因此退役：我負不起失牌重責

日本跳台滑雪女神高梨沙羅因衣服問題被DQ，令國家失去獎牌，她相隔一日後終在社交網站透露內心所想，坦言事件令她考慮是否延續運動員生涯。
高梨沙羅在北京冬奧跳台滑雪混合團體賽，因緊身衣超出規定大小被取消資格，間接令日本隊失落獎牌。
事件立即引起迴響，尤其同一賽事有4隊共5名女子運動員因相同理由被取消分數，有「中招」隊伍教練直言是「跳台滑雪黑暗一天」。
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日本隊在當日賽後表示高梨沙羅不能接受訪問，她較早前在個人標準台項目得「梗頸四」後，曾失望地指「不知道還有沒有機會出場」，暗示可能是自己最後一屆奧運。
經過一段時間沉澱之後，25歲的高梨沙羅昨晚終在Instagram撰文發表感想，她上載一張全黑的配圖，為自己失誤致歉：「因為我被DQ，日本隊失去了獎牌，令支持我們的人失望了，很抱歉。這改變了所有人的人生，是不可否認的事實。」
她表示即使自己道歉，獎牌也無法失而復得。「我實在負不起這個重責，所以必須思考比賽生涯如何走下去，發生這麼嚴重的事，我會深切反省。」
高梨沙羅感謝日本隊隊友及教練，在艱難時刻仍給予鼓勵，「謝謝你們接受這樣的我，即使我失敗了，仍支持我直至最後一刻。」
不過她在署名以下仍寫上一小段文字，似乎是對賽會表達不滿：「可能我沒權力或地位去這樣說，但我衷心希望跳台滑雪跟其他比賽一樣，不會變得一片雜亂，而是一個讓運動員能純粹享受的地方。」
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