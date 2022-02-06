北京冬奧｜挪威金牌數史上最多　竟不設獎金　香港獎金數居榜首

香港隊在東京奧運奪1金2銀3銅佳績創下歷史，加上獲得第4至8名的港將也獲發獎金，港隊透過「恒基精英運動員嘉許計劃」所獲東奧總獎金接近2000萬港元。

據《福布斯》統計，港隊在北京冬奧設下的金牌獎金，屬30個有獎金制的代表團中最高。



北京冬奧首面獎牌於昨日（5日）出爐，惟在平昌冬奧設下最豐厚奪牌獎金的新加坡，今屆無緣參賽，據平昌冬奧資料顯示，該國選手若摘金可獲得100萬坡元（約580萬港元）。

《福布斯》日前向91個參加冬奧國家奧委會進行統計，指至少30個國家隊為今屆冬奧設下金牌獎金。

據《福布斯》統計，港隊在北京冬奧設下的金牌獎金屬30國中最高。（Getty Images）

冬奧金牌獎金貼近張家朗

根據統計數據，獎牌大國的美國會發放37.5萬美元（約29萬港元）予金牌選手，比澳洲多逾兩倍，卻比法國、羅馬尼亞等少一半。

當中金牌獎金最高的是今屆有3名代表出戰的港隊，高達64.2萬美元（約498萬港元），接近去夏東京奧運中奪金的張家朗500萬港元獎金，屬少有冬奧與夏季奧運獎金貼近的國家。今次是港隊第6次派出代表團參加冬奧，過去5屆出賽都沒有獎牌落袋。

土耳其與馬來西亞則列第二與第三，分別發放38.3萬美元（約298萬港元）與23.8萬美元（約185萬港元）。

《福布斯》列出北京冬奧30個會發放金牌獎金的國家。（網上圖片）

此外，英國、冰島與挪威等，則是少數一毫子奪牌獎金都不發放的國家。

北歐國家挪威只有540萬人口，但在歷屆冬奧累積132面金牌是世界之冠，據《福布斯》報道，挪威運動員的奪牌獎金是零，獎牌仍源源不絕。

據報道分析，除了因為「挪威很富裕」，該國的每戶農民、漁民無論住在任何地方，都有機會和權利參與體育運動，小孩子每年能夠以非常低的學費，即不高於1,000港元加入團隊接受訓練。得力於良好的經濟基礎和分配制度，大部分國民都能享受到國家的財富，挪威政府更容易發展全民運動。

挪威隊在昨日的男女混合冬季兩項4X6公里接力奪金。（Getty Images）

英國奧委會發言人則曾向《每日電郵》解釋：「在我們看來，金錢方面的獎勵，對於運動員站上頒獎台的動機無太大助益。我們相信身為英國隊的選手，為國出賽的渴望、在世界最大舞台展現自己的能力、自身對運動的熱愛，才是他們需要的動機。」

而美國與英國雖然在獎金上意外地低，但對運動員培訓的補助金和福利等相對較高。