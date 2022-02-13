英超｜愛華頓3球挫列斯聯　洛迪高變地獄黑仔王　屈福特11場不勝

英超第25輪，愛華頓主場迎戰列斯聯上演中下游大戰，「拖肥」上半場憑史密斯高文及米高堅尼各建一功領先，但列斯聯絕非沒有入球機會，洛迪高的遠射兩度中楣，最終列斯聯3球不敵愛華頓。
林柏特接任愛華頓領隊後，首場出戰英超不敵紐卡素，今仗主場再鬥另一支中下游的列斯聯，新兵雲迪碧克正選上陣，迪利阿里則先列後備。
「拖肥」開賽10分鐘先開紀錄，史密斯高文近門頭槌得手，列斯聯隨即有扳平的機會，洛迪高遠射，愛華頓門將比克福特早已投降，可惜敵不過門楣。客軍彷彿被命運作弄，追平不成更再失一球，米高堅尼接應安東尼哥頓的角球，頭槌一頂破網，23分鐘擴大領先優勢。中楣一次未算慘，洛迪高上半場末段再施冷箭，無獨有偶被門楣擋出，另類的梅開二度。
幸運之神並不眷顧列斯聯，愛華頓在78分鐘由李察利臣錦上添花，結果主場3球淨勝對手，林柏特領「拖肥」取得上任以來首場英超勝仗，以22分穩居第16位。
護級分子之一的屈福特，主場鬥白禮頓，可惜對方由馬奧比及韋斯達上﹑下半場各建一功，結果主場兩球告負，屈福特自11月擊敗曼聯後，至今聯賽連續11場不勝。賓福特與水晶宮則互交白卷，各得1分。
英超第25輪直播賽程：
更多曼聯相關報道：
英超｜C朗食詐糊繼續啞火 曼聯1：1賽和修咸頓再失分英超｜蘭歷克斥曼聯鋒線欠銳利 3場錄得70次攻門竟得3入球英超｜艾歷臣將為賓福特出戰友誼賽 憶救護車上絕望時刻放棄球鞋足球熱話｜蘇馬踢貓禍延弟弟 韋斯咸神鋒維護：種族歧視更大罪英超熱話｜C朗仔跟隨父親腳步簽約曼聯 攜胞弟妹造訪奧脫福英超｜利物浦兩球淨勝李城 沙拿後備入替 高普為衝冠降溫英超｜阿仙奴再度十人應戰險勝狼隊 馬天尼利回防兩犯規即被逐英超｜迪奧高祖達起孖利物浦2：0贏李斯特城 阿仙奴1：0小勝狼隊英超︱一圖見證曼城恐怖控球能力 曼聯比白禮頓差 招數無所遁形英超｜韋費特沙夏「捨易取難」 轟入金球卻射出離譜12碼英超｜古天奴閃耀炮製3個入球 維拉斷送好局遭列斯聯迫和英超｜曼城2：0輕取賓福特 修咸頓3：2反勝熱刺阿仙奴爆公關災難 官方網站暗藏字句揶揄熱刺 急發聲明刪文紐卡素祖連頓尷尬一幕被廣傳 高難度「射術」請自己食波餅｜英超曼聯隊長馬古尼又再孭鑊 名宿里奧狠批：小犯錯導致大件事｜英超