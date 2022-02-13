英超｜愛華頓3球挫列斯聯　洛迪高變地獄黑仔王　屈福特11場不勝

英超第25輪，愛華頓主場迎戰列斯聯上演中下游大戰，「拖肥」上半場憑史密斯高文及米高堅尼各建一功領先，但列斯聯絕非沒有入球機會，洛迪高的遠射兩度中楣，最終列斯聯3球不敵愛華頓。



林柏特接任愛華頓領隊後，首場出戰英超不敵紐卡素，今仗主場再鬥另一支中下游的列斯聯，新兵雲迪碧克正選上陣，迪利阿里則先列後備。

雲迪碧克今場正選披甲。（Getty Images）

「拖肥」開賽10分鐘先開紀錄，史密斯高文近門頭槌得手，列斯聯隨即有扳平的機會，洛迪高遠射，愛華頓門將比克福特早已投降，可惜敵不過門楣。客軍彷彿被命運作弄，追平不成更再失一球，米高堅尼接應安東尼哥頓的角球，頭槌一頂破網，23分鐘擴大領先優勢。中楣一次未算慘，洛迪高上半場末段再施冷箭，無獨有偶被門楣擋出，另類的梅開二度。

高文近門頭槌建功，為愛華頓先開紀錄。（美聯社）

幸運之神並不眷顧列斯聯，愛華頓在78分鐘由李察利臣錦上添花，結果主場3球淨勝對手，林柏特領「拖肥」取得上任以來首場英超勝仗，以22分穩居第16位。

林柏特取得上任以來首場英超勝仗。（Getty Images）

護級分子之一的屈福特，主場鬥白禮頓，可惜對方由馬奧比及韋斯達上﹑下半場各建一功，結果主場兩球告負，屈福特自11月擊敗曼聯後，至今聯賽連續11場不勝。賓福特與水晶宮則互交白卷，各得1分。

馬奧比建功，助白禮頓作客擊敗屈福特。（Getty Images）

英超第25輪直播賽程：

英超第25輪直播賽程（01美術製圖）

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