英超｜阿仙奴再度十人應戰險勝狼隊　馬天尼利回防兩犯規即被逐

阿仙奴球員領紅似乎是家常便飯，巴西新星馬天尼利回防時兩度犯規，球證極速連續出示兩面黃牌，將他驅逐離場，已經是近6仗第4度踢少一人。即使如此，兵工廠在狼隊主場力保領先，最終一球險勝對手。
英超第24輪，阿仙奴作客狼隊，兵工廠上半場憑一次角球攻勢先開紀錄，門前一輪混戰，狼隊門將荷西沙亞未能沒收皮球，加比爾馬加希斯門前加一腳入網，25分鐘領先一球，阿仙奴憑這個入球力克狼隊，全取3分，以39分升上第5位。
縱然阿仙奴取勝而回，但過程並不輕鬆。下半場中段，巴西翼鋒馬天尼利回防時推跌切堅奴（Chiquinho），球證奧利華秋後算賬，向馬天尼利出示兩面黃牌，這名巴西新星一臉無奈，原來他犯規前曾經阻礙對方開出界外球，最終極速拿下兩面黃牌被逐，阿仙奴69分鐘踢少一人，亦是近6場不同賽事中，第4次有球員被逐離場。
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馬天尼利累積兩個不算嚴重的犯規，卻換來被逐的後果，主帥阿迪達直言在英格蘭球壇打滾18年，第一次見到這樣被逐離場，但幸好球隊依然力保勝局，「在十人應戰的情況下贏波十分困難，就像今仗最後10分鐘，狼隊給予我們非常大的壓力。我們再一次因為紅牌而身陷險境，球隊需要避免再發生同類事情，但我也不知道如何避免。」
阿仙奴這3分得來不易，賽後眾將瘋狂慶祝，狼隊中場魯賓尼維斯直言，阿仙奴球員慶祝的程度就像贏得聯賽冠軍一樣。
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