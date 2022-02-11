英超｜利物浦兩球淨勝李城　沙拿後備入替　高普為衝冠降溫

利物浦在晏菲路主場鬥李斯特城，新兵路爾斯迪亞斯首度擔正，可惜他的風頭被迪奧高祖達搶盡，這名葡萄牙翼鋒梅開二度，領紅軍兩球淨勝李城，全取3分，距離榜首的曼城9分兼踢少一場，主帥高普立即為球隊減壓，直言「有排都未追到」。



利物浦兩大主力上周末在非洲國家盃決賽互碰，沙拿今仗已在後備候命；沙迪奧文尼剛剛歸隊，未被列入大軍名單。主帥高普今仗派出法明奴﹑迪奧高祖達與新兵路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）合作攻堅，這名哥倫比亞鋒將首度英超登場，縱然沒有入球，對前場亦有不少貢獻，全場錄得4次攻門，其中兩次命中目標，並創造一次機會，表現絕不失禮。

路爾斯迪亞斯首度擔正代表利物浦上陣，表現落力。（Getty Images）

迪亞斯地標戰的主角卻另有其人，祖達上半場34分鐘門前「執死雞」建功開紀錄，末段在12碼點起腳再下一城，助利物浦主場兩球擊敗李斯特城。當文尼及沙拿不在陣中，這名葡萄牙翼鋒再度肩負起入球重任，今季在各大賽事已攻入17球，是他登陸英格蘭以來入球最多的一季。

利物浦全場錄得11次中目標攻門，李城僅失兩球，門將卡斯柏舒米高功不可沒，這名李城隊長左飛右撲，其中撲出後備入替沙拿的單刀，不過仍然被祖達兩度射破十指關。

祖達再度領軍報捷，高普當然有讚無彈，指即使他已是一名十分出色的球員，但他仍有進步空間。

祖達梅開二度，領利物浦擊敗李斯特城，繼續追近榜首的曼城。（美聯社）

利物浦現時以51分續居次席，與榜首曼城的距離收窄至9分，並少踢一場，有望進一步追貼與榜首的差距。談及爭冠，高普立即降溫，「我不認為球隊現時已在射程範圍，我們與曼城仍有距離，我們的目標就全力贏得每一場。」

卡斯柏舒米高忙得不可開交，今仗屢救險球，可惜依然被祖達射破十指關。（Getty Images）

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