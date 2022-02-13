英超｜雲迪碧克首次踢足90分鐘　即貢獻4項最佳數據　曼迷也祝福

雲迪碧克（Donny van de Beek）效力曼聯多時卻苦無上陣機會，他今冬以借將身份轉投愛華頓，獲得登陸英超以來第一次踢足全場機會，立刻獲選為賽事最佳球員。
人棄我取，愛華頓新帥林柏特彷如「執到寶」，直言：「一早料到他會踢得好。」
雲迪碧克在2020年9月由阿積士轉投曼聯以來，只踢過27場比賽，當中只得4場正選，且大部份都只能在最後幾分鐘後備上陣。
即使主帥由蘇斯克查換成看守領隊蘭歷克，他仍未獲重視，今季8次上陣全部後備，當中6場踢了5分鐘或以下。今個冬季，紅魔鬼終於決定將他外借到愛華頓。
雲迪碧克繼日前對紐卡素後備上陣30分鐘後，周六（13日）首度為「拖肥糖」正選上陣對列斯聯，除了助球隊以3：0大勝，也是他登陸英超以來首次踢足90分鐘。
被「解放」後的他，在這場比賽的4項數據居首，包括最多攔截（4次）、最多觸球（56次）、最多傳送（38次）、最多成功空中爭球（3次），是愛華頓今場大勝的關鍵，他賽後更獲頒全場最佳球員。
對於雲迪碧克初來埗到便交出好表現，林柏特直言：「我早已預計到。」他又列舉3個決定借用雲迪碧克的原因：「我帶他來愛華頓，是因為他的踢法、他的智慧和他很有紀律。他是個技術型球員，但論跑動的勤力程度，他不輸其他球員。」林柏特又盛讚他持球時充滿信心，「這正是我希望他能帶來的元素。」
網上許多曼聯球迷也向雲迪碧克送祝福，直言看到他有上陣機會、踢得開心就好。不過愛華頓借用雲迪碧克的合約中並沒有買斷條款，意味他今季之後前路未明，最終仍有機會回到曼聯爭取上陣。
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