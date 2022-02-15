北京冬奧｜中國四朝元老徐夢桃走完金牌路　體操少女因父轉練滑雪

中國代表主場出戰北京冬季奧運，昨晚奪得第5面金牌，追平史上最佳成績。四朝元老徐夢桃在自由滑雪女子空中技巧決賽，以不足1分優勢奪金 。

31歲老將從少女時代起在雪上騰飛，曾經與金牌只差一步，4年前豪言「拿不了金牌就退役」 。結果拿不到獎牌，卻又不甘心就此退役。



中國在2010年溫哥華冬奧奪得 5金，創下歷來最佳成績，直至今午蘇翊鳴在男子單板大跳台摘下本屆第6金，才有所突破。

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徐夢桃是中國冬奧隊四朝元老，金牌夢花了12年終於實現。（Getty Images）

溫哥華冬奧，19歲的徐夢桃首次亮相冬奧，在自由滑雪空中技巧項目得第6。年紀輕輕的她賽後豪言「再給我4年時間，奪金絕對沒問題」。

徐夢桃在溫哥華冬奧初試啼聲，奪得第6，揚言4年後登頂。（Getty Images）

徐夢桃本來練體操，2002年於家鄉所在的遼寧省運動會穿金戴銀，惟當時個子頗高，徐父認為女兒不適合在體操上發展。徐被送到瀋陽體院，隨現時中國隊總教練陳洪彬練習自由滑雪。

4年後的索契，徐夢桃得銀牌，說要把銀牌藏到奪金一天才拿出來。（Getty Images）

初次冬奧小試牛刀，2014年索契冬奧果然發光發亮，勇奪銀牌。尚差一步，徐夢桃渴望奪得奧運金牌，目標又放到2018年平昌冬奧。她在賽前揚言得不到金牌就退役。決賽當天正好是農曆年初一，她的狠話放得更狠，足見信心：「今天不為中國隊奪首金，我退役。」

平昌決賽第一輪得到91分，位列第2，可是第二輪失敗翻倒，9人之中包尾被淘汰。賽後心中悔恨又無奈，不禁落淚，更在社交媒體上表示退役。不過，三屆奧運之後仍未達成最初的誓言，她心有不甘。

平昌這一跤，徐夢桃跌到心碎。（Getty Images）

平昌冬奧之後，徐夢桃開刀治理雙膝半月板傷勢，年底已經重投操練。又過4年，雙腿病歷長長，前十字韌帶斷裂、內側副韌帶扭傷、半月板變形、關節積水，阻不少徐夢桃去飛。

北京冬奧，圓夢時刻。（Getty Images）

北京冬奧前的世界盃分站，她共奪得2金1銀1銅，小將早已變成名將。昨晚的決賽，徐在決賽爭標階段跳出108.61分，以0.66分之微力壓白羅斯衛冕選手赫斯高娃（Hanna Huskova）。

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看見分數後，她看似不敢相信。

跟對手相擁慶祝之後，她拿起國旗高呼：「我是第一嗎？我是第一嗎？」