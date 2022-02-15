北京冬奧︱中國獲12面獎牌創歷屆新高　蘇翊鳴奪第6金同創紀錄

為期17天的北京冬奧，今天上演第12天賽事，中國隊先後憑谷愛凌和蘇翊鳴這對青梅竹馬贏得一銀一金，收獲今屆賽事第11和第12面獎牌。尚有5天賽事，已打破歷屆最高獎牌和金牌紀錄。



蘇翊鳴為中國奪得今屆冬奧第6金牌。（Getty Images）

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冬季運動不是中國的強項，今屆賽事主場出戰，一方面有地利，另外亦有谷愛凌這位實力強大的「入籍兵」，成績突飛猛進。

今屆中國派出176個運動員參賽，足足是上屆平昌冬奧81的一倍有多。中國在1980年美國寧靜湖冬奧首次派隊參賽，頭三次均無牌落袋，直到1992年法國阿爾貝維爾冬奧，才由女子速度滑冰選手葉喬波開齋，她連奪500及1000米兩面銀牌，再由另一選手李琰在短道速滑500米再奪一銀，該屆賽事共得3面獎牌。

葉喬波（左）在1992年冬季奧運，為中國贏得冬奧歷來第一金。（網上圖片）

中國之後的冬奧獎牌數目，穩定地逐屆增長，2006都靈和2010年溫哥華兩屆冬奧，均得11面獎牌，為歷屆之最，當中溫哥華冬奧共奪5面金牌，創下另一紀錄。

之後索契和平昌兩屆冬奧，獎牌和金牌均未能突破，分別同得9面獎牌。直到今屆在北京主場出戰，再度發力，截至今天已取得6金4銀2銅，創下金牌和總獎牌新紀錄。

「入籍兵」谷愛凌為中國在今屆冬奧暫時已得一金一銀兩面獎牌。（Getty Images）

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