北京冬奧｜蘇翊鳴未出必殺技已奪金　獎牌追平青梅竹馬好友谷愛凌

北京冬奧單板滑雪男子大跳台決賽，中國的蘇翊鳴以最佳得分182.50分，贏得中國代表團今屆第6面金牌。

同日較早前，谷愛凌在自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽贏得銀牌。目前，蘇翊鳴及谷愛凌這對中國滑雪界的青梅竹馬在今屆冬奧各贏得一金一銀。



蘇翊鳴這面金牌別具意義，令中國代表團金牌及總獎牌數目都突破歷史屆紀錄。這是中國今屆第6金，以往中國最多曾在溫哥華冬奧贏過5金；這也是中國今屆第12面獎牌，以往單屆最多11面獎牌。

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在單板滑雪男子大跳台，每位選手有3輪機會，最高分兩輪的分數會相加，總分最高者勝。蘇翊鳴在今日的頭兩跳都跳出水準，首跳外轉1800度轉體，得到了89.50分，在12位選手中排次席。

蘇翊鳴頭兩跳表現出穩定水準，贏得個人首面冬奧金牌。（Getty Images）

在第2輪，蘇翊鳴跳出內轉偏軸轉體1800度的動作，更得到了93分。儘管日本的大冢健跳出95分，加拿大的柏洛特亦有94分，蘇翊鳴第2輪的成績只排第3位，但他贏在穩定，柏洛特及大冢健在首輪及第3輪皆失準，無法超越蘇翊鳴頭兩輪合計的最佳得分。

蘇翊鳴在第2輪成功落地後，十分興奮。（Getty Images）

蘇翊鳴在第3輪排最後一個登場，所以他未跳第3輪，已靠前兩輪成績鎖定冠軍。當他在第3輪「例行公事」做個簡單的動作落地後，正式以182.5分贏得這面單板滑雪男子大跳台金牌。在2月18日即將18歲生日的蘇翊鳴，為自己贏得最好的生日禮物。

蘇翊鳴賽後表示，原來他還有壓底箱的絕招還未出，他說：「最後一個選手分數出來之前，我不知道能不能拿到金牌， 也在準備1980的動作（內轉1980度）；如果我前兩套不夠拿到金牌，我會嘗試1980。」

加拿大的柏洛特（右）在之前的坡面障礙技巧賽力壓蘇翊鳴（左）贏金牌，到大跳台就風水輪流轉，蘇翊鳴搞金而柏洛特就得銅牌。（Getty Images）

他續表示：「如果最後一跳，我分數落後的話，我肯定會去挑戰這個高度，但是我在最後一跳前，已經拿到金牌了，所以我最後還是決定享受最後一滑。在我下來的時候，我一直望向左側，那邊坐着我的父母，我還差點撞到。」

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蘇翊鳴之前在坡面障礙技巧賽得銀牌，而今日這面是蘇翊鳴首塊冬奧金牌，今屆累積一金一銀，與青梅竹馬好友谷愛凌的獎牌數目拍住上。同日較早前，谷愛凌在自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽贏得銀牌，今屆亦取得一金一銀。

此外，蘇翊鳴還以17歲362日打破谷愛凌日前的18歲158日，成為中國史上最年輕的冬奧金牌得主。

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