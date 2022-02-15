北京冬奧︱谷愛凌坡面技巧賽摘銀　頭兩跳失手再顯強大心理質素

北京冬奧焦點人物谷愛凌，繼早前贏得自由式滑雪女子大跳台金牌後，今日（15日）出戰女子坡面障礙技巧決賽，力爭個人第二金。
原定周日上演的預賽因惡劣天氣延期一天，不知有否受此影響，決賽11位選手全部曾失手，谷愛凌頭兩跳也發揮不到實力，再一次將命運交予最後一跳。
18歲的谷愛凌（Eileen Gu）今屆冬奧參加3個項目，早前已經贏得女子大跳台金牌，如今轉戰另一項目坡面障礙技巧賽。
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坡面障礙技巧預賽原定周日舉行，可惜因為天氣欠佳預賽延至周一（14日）上演，周二（15日）早上進行決賽。決賽原有12名選手出賽，但美國代表咸美爾（Marin Hamill）在預賽受傷，需以擔架抬離場，就算取得資格亦未能出戰決賽。
谷愛凌是尾三登場的選手，發揮未如理想，首輪得69.9分，完成首輪後排第3位。次輪她在一次動作中失手，落地時失平衡倒地，只得16.98分，跌至總成績第8位。由於比賽總成績只計算3跳中最高分一跳，獎牌機會仍未絕望。
今天所有選手均曾失手，一定程度上影響各人心理。近日因國籍問題以及與網民一段對話掀起風波的谷愛凌，承受巨大壓力。
即使如此，她在最後一跳再次發揮強大心理質素，三組跳躍動作難度和質素俱高，惟整體流暢度未達最佳水平，得到86.32分，終以0.33分之微不敵瑞士選手格雷莫（Mathilde Gremaud），得到一面銀牌，也是個人在今屆賽事第二面獎牌。
高愛凌早前在自由式滑雪女子大跳台決賽，全靠最後一跳才後上反勝法國選手拿杜得到金牌，今次她在頭兩跳失手，壓力更大，不過她再次頂住重壓在重要關頭發揮實力，年僅18歲已盡顯強大心理質素。
點圖睇：谷愛凌比賽英姿
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