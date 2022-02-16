北京冬奧｜羽生結弦中國擁躉無數　日媒揭與中國國旗有關

日本花式溜冰名將羽生結弦在冬奧3連冠夢碎，仍不影響其冰上運動界的王者地位，在內地亦有超高人氣，日媒曾在報道中提過，羽生在內地「吸粉」無數，與2017年一次國旗事件有關。



27歲的「冰王子」羽生結弦到北京參加冬奧，收到來自內地粉絲多達2萬封信件，他昨日（14日）也在記者會上感激表示，「感受到中國粉絲對我的喜愛和歡迎，在這樣的氛圍下出賽，非常高興及幸運。」

羽生結弦冬奧3連冠夢碎，因挑戰四周半跳（Quad Axel、簡稱4A）的堅持，人氣不減反增。（Getty Images）

據日媒報道，昨日記者會除了吸引300名記者到場外，羽生走入會場時，更有約200名的奧運工作人員及義工夾道歡迎。內地因名字諧音「Yuzuru」被暱稱為「柚子」的羽生，之所以擁有大批中國粉絲，日媒分析指出，要追溯到2017年的芬蘭世錦賽。

羽生結弦昨日召開記者會而引來各方猜測，他在席間沒有談及退役。（Getty Images）

羽生結弦當時勇奪金牌，隊友宇野昌磨奪銀，中國的金博洋則取得銅牌。頒獎禮上，金博洋不小心把中國國旗拿反，羽生見狀便二話不說上前提醒他，又協助他一起將國旗轉正，此舉讓中媒與內地粉絲感動不已，據悉，當時中媒還寫下：「無數中國人從此愛上了這個『仇人家』的公子。」