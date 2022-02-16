北京冬奧｜鎂光燈背後的英雄　前加拿大滑雪名將組雪地救援團

冬奧滑雪戰場上，選手在雪地翻騰、跳躍少不免受傷，強大的救援團隊是選手的後盾。《路透社》日前拍製了影片，介紹這些鎂光燈背後的冬奧英雄。



據《路透社》的影片指出，北京冬奧的雪地救援團隊共9人，由加拿大前滑雪運動員懷恩（Richard Wyne）領軍。

加拿大前滑雪運動員Richard Wyne率領自由滑雪的救援團隊。（路透YouTube影片截圖）

前滑雪名將懷恩的滑雪救援經驗長達25年，這次擔任自由滑雪場地的救援協調工作。他與團隊每天早上都會開簡短會議，並分散人手在張家口相關場地，在陡峭的斜坡旁監察危機，並為受傷的選手提供到院前的最佳治療。

懷恩坦言在雪地斜坡展開救援是一大挑戰。（Getty Images）

「大家都想有精彩的奧運會，安全是首要卻有很大危機。」懷恩坦言在斜坡上，很難為受傷的選手提供最充足的支援，因此對他與團隊來說是很大的挑戰。

日本單板滑雪選手芳家里菜在北京奧運開始前練習時摔倒，未能出賽。澳洲運動員Belle Brockhoff在混合障礙追逐賽中重摔在地。兩者都由懷恩的團隊即時護理。

懷恩（右）在冬奧前帶了大批中國救護員前往紐西蘭培訓。（路透圖片）

團隊之一的女隊員、前職為消防員的Kristen Slivorski，表示會隨身攜帶滑雪板和保暖物，無論任何地形都需在運動員受傷時，第一時間前往，為其保暖及初步治療。

懷恩透露，在冬奧舉辦前帶了大批中國救護員前往紐西蘭培訓，希望滑雪運動在中國日益興盛之際，也有充足的救護人員與良好的護理概念。