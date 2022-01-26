羽毛球｜李梓嘉非為錢退出國家隊　東京奧運男雙銅牌出言力挺

馬來西亞男單一哥李梓嘉日前拋出震撼彈，宣布離開大馬國家隊，有媒體指出李梓嘉拒絕大馬羽總開出的年薪合約，是為了取得台灣贊助商的豐厚合約。其大馬隊友、東京奧運男雙銅牌得主蘇偉譯出面力撐，指李梓嘉離隊並不是為了錢。



李梓嘉周二（25日）在個人Instagram發文，貼出一張與父母及大馬羽總（BAM）會長丹斯里諾扎（Tan Sri Norza Zakaria）的合照，表示很開心能與BAM一同解決問題，在成為職業羽毛球手的事情上也獲得了丹斯里諾扎的祝福，暗示與大馬羽總「破冰」。

有傳李梓嘉因為合約金而離隊。（Getty Images）

據馬來西亞媒體《每日新聞》指出，大馬羽總曾向李梓嘉開出100萬馬來西亞令吉（約185萬港元）的年薪，惟有傳他獲得台灣一個運動品牌開出每年40萬美元（約311萬港元）報酬，成為李梓嘉離隊原因。

東京奧運男雙銅牌蘇偉譯（右）力挺好友李梓嘉，指後者是為了提升表現而離隊。（Getty Images）

與李梓嘉感情要好的東京奧運男雙銅牌其中一位得主蘇偉譯，對此接受《星洲日報》訪問時力挺好友：「他現在的表現其實很不穩定，在取得全英賽冠軍前，他在泰國的表現讓他完全被看扁，全英賽奪冠後，他很努力想繼續保持出色的表現，但眾多壓力卻讓他愈來愈不穩定。」

蘇偉譯續說：「我們只有24歲，沒辦法像桃田賢斗般的頂尖球員一樣，一直維持在高水準，這是我們要改進的地方，我們也會努力朝這裏努力，但有時候你就是無法掌握。」

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李梓嘉在東京奧運16強止步。（Getty Images）

李梓嘉曾於蘇迪曼盃助大馬奪得銅牌，也曾在2018和2020年亞錦賽的男子團體賽奪得一銀一銅，惟自去年3月贏得全英賽冠軍後成績停滯不前，東京奧運亦於16強早早止步。李梓嘉將出戰下月底於馬來西亞舉行的團體亞錦賽，惟未有解釋「單飛」之後的去向。

蘇偉譯透露，自己未必出戰2月的團體亞錦賽，因考慮到其他隊伍都沒有太多一線球員參賽，以磨練年輕球員為主，他跟拍檔謝定峰或會在較重要大賽才出賽。目前二人逐漸習慣加長的訓練時間，全力為3月的全英賽衝刺。