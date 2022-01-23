前丹麥羽毛球一哥佐真遜轉戰電競　加入全球首上市電競公司

前丹麥羽毛球男單一哥佐真遜（Jan O Jorgensen）於2020年退役，他近日獲宣布加入丹麥電競隊「Astralis」，主要負責比賽心理方面指導。



現年34歲的佐真遜世界最高排名第二，2016年在中國超級賽擊敗諶龍奪冠，成為首位贏得中國公開賽冠軍的丹麥球手。不過最為球迷所知的是，佐真遜曾與中國球星林丹15次交手，贏了其中的6次，是羽壇少數曾多次擊敗林丹的球手，該丹麥名將於2020年10月丹麥公開賽後宣佈退役。

佐真遜將會協助丹麥電競隊「Astralis」提升選手表現。（IG）

退役後，佐真遜在去年獲聘請為蘇格蘭羽毛球總會顧問，今月，全球第一間上市的丹麥電競隊「Astralis」宣布他將擔任團隊教練，並為星級選手Thomas「Th0masHD」提升表現，主要負責比賽心理等方面指導。據悉，該選手參加的電競項目為射擊類遊戲——堡壘之夜（Fortnite）。