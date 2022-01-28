羽毛球｜李梓嘉獲大馬羽總放行轉職業　學者：羽總有權抽佣

馬來西亞男單「一哥」李梓嘉，日前因宣布離隊成為職業羽毛球手，遭大馬羽總處以兩年禁賽處分，在李梓嘉提出上訴成功後，羽總在27日發出聲明，允許李梓嘉以及同樣被禁賽的女將吳堇溦，雙雙以職業球員身份續戰國際賽。



李梓嘉在參與馬國首相以及大馬羽總會面後，首相伊斯梅爾（Ismail Sabri Yaakob）在個人Facebook發文，透露李梓嘉與吳堇溦的事情已經圓滿解決，也期待大馬羽毛球能在國際舞台繼續取得好成績。

李梓嘉日前與首相會面。（Ismail Sabri Yaakob Facebook）

李梓嘉的出走事件圓滿落幕後，據大馬媒體《Majoriti》報道，當地的瑪拉工藝大學高級講師Sadek Mustafa估計，該奧運代表會讓大馬羽總在贊助費中抽取特定比例佣金，帶來雙贏局面。

大馬羽總在發出聲明，允許李梓嘉以及同樣被禁賽的女將吳堇溦，以職業球員身份續戰國際賽。（截圖）

這名講師估計可能是10%以下，「長期性的利潤分享是最好的機制。」他舉例指假如李梓嘉獲得800萬馬來西亞令吉（約1480萬港元）贊助，大馬羽總便可每年獲得80萬馬來西亞令吉（約148萬港元）。

有學者認為羽總或會從李梓嘉的贊助費抽佣，達至雙贏局面。（Ismail Sabri Yaakob Facebook）

Sadek Mustafa認為，這可以被視為羽總培育李梓嘉15年的回報，這亦意味羽總或不會再由離隊的球員取得以往等同處罰的賠償金，而是可以從球員中獲利，改變長久以來羽總與職業球員的關係。