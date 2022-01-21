羽毛球｜李梓嘉請辭脫離國家隊遭嚴懲　被大馬羽總禁賽兩年

馬來西亞羽毛球男單「一哥」李梓嘉，早前向馬來西亞羽協遞交辭職信，大馬羽協今日（21日）公布拒絕對方以自由身出戰，並禁賽兩年。



世界排名第7位﹑馬來西亞頭號男子球手李梓嘉，日前向馬來西亞羽協「請辭」，希望成為自由身球員出戰。大馬羽協今日公布，拒絕李梓嘉成為自由身球員，並對他實行兩年的禁賽令。

去年9月以健康理由退役的女單球手吳堇溦，同樣被羽協禁賽兩年，事關她在今年1月初簽約吉隆坡的俱樂部，鋪路以「自由人」復出。

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李梓嘉早前向馬來西亞羽協請辭，今日宣布被禁賽兩年。（資料圖片）

儘管大馬羽協嚴懲李梓嘉，這名世界排名第7位的球手未必需要兩年「等運到」。根據馬來西亞傳媒《星報》透露，國際羽聯在國家隊方面有灰色地帶，倘若李梓嘉將訓練基地移至杜拜，只要留在當地3個月，阿聯酋羽協便可替他報名參加國際賽，並繼續以馬來西亞球員身份出戰。

李梓嘉現年23歲，已受盡馬來西亞球迷寄予厚望。（BWF）

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