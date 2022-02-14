足球熱話｜朗尼領軍魅力依然沒法擋　小球迷衝向場邊舉機自拍

球迷為了近距離接觸心愛的球星，不惜闖入球場絕非新鮮事，但與場邊的領隊合照卻是較為少見。早前舉行的英冠，一名小球迷卻走向場邊，與打比郡主帥朗尼自拍，這名前曼聯名將更做出貼心的舉動。
周六（12日）上演的英冠賽事，朗尼領軍的打比郡作客米杜士堡，以1：4落敗，以18分暫列聯賽尾二。
縱然朗尼早已掛靴，但他的魅力依然沒法擋，更吸引一名小球迷為了他衝入球場。米杜士堡對打比郡戰至末段時，一名身穿曼聯球迷的小朋友，跑向正在督師的朗尼身旁，隨即舉機自拍。
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朗尼單手攬着小球迷，以免他其後跑入球場，朗尼十分配合對方自拍，當小球迷自拍完畢後，朗尼拍一拍他示意離開，而這名小球迷十分聽話地沿場邊折返，返回看台，更神奇的是，整個過程不見保安阻止，球賽亦沒有因為有球迷闖入而暫停。
雖然這只是小球迷，但依然是球場的不速之客，朗尼賽後被問及會否追究時，這名前英軍隊長並不放在心上，「我並不介意小球迷的行為，他也是賭一賭運氣，假若我是他，我也會做出相同行為，所以我不會作出投訴。」
I’ve never seen a fan run onto the pitch to get a selfie with a manager before 😭😭— The72 - We Love the #EFL (@_The72) February 13, 2022
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