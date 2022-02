湯馬士梅拿出售馬精液遭批評　愛驅測試中受傷休養數月｜足球熱話

拜仁慕尼黑前鋒湯馬士梅拿除了踢波之外,還跟妻子經營馬場,養育馬匹,並會出售馬匹的冷凍精液。最近梅拿表示,有一匹愛驅在進行交配季節前的測試時滑倒受傷,要休養數月。

有動物保護組織批評梅拿夫婦的行為,指他們自稱愛馬之人,但強迫馬匹進行非自然性行為。



拜仁球星湯馬士梅拿。(Getty Images)

梅拿今周發聲明,表示馬場中有匹馬受傷,他說:「不幸地,我們有個壞消息。我們的D'Avie要休養數個月。在一次繁殖季節前的測試準備中,他不幸地滑倒,意外倒地。牠的馬蹄部分受傷,在接下來幾個月需要好好休息。牠是個頑強的傢伙,情況本來還可以更差。」

32歲的梅拿效力拜仁,是德國2014年世界盃冠軍成員。他與妻子麗莎(Lisa)在德國經營馬場,麗莎是馬術運動員,也是練馬師。他們會出售冷凍的馬精液,一份售價為200歐元。

善待動物組織People for the Ethical Treatment of Animals發言人批評梅拿夫婦,認為D'Avie的受傷是不必要的,「那些自稱愛馬之人,強迫自己的動物進行非自然性行為圖利,實在可怕!D'Avie在湯馬士梅拿在麗莎的照顧下受到的傷害是可預防及不必要的。」

英國《每日郵報》指,沒有證據指湯馬士梅拿夫婦有任何出錯,兩人至今未有回應動保組織的批評。