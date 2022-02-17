足球熱話︱阿古路史上最傷心直播　「也許餘生再也不能全速奔跑」

阿根廷球星阿古路早前因心臟問題被迫提早退役，當時未有交代詳細病況，他早前開直播與球迷交流時，談及自己健康，說出令人憂慮的狀況。

他感到自己的心臟「不能正常運作」，甚至認為「餘生再也不能全速奔跑」。



阿古路早前在魯營宣布退役時，傷感得哭了。（Getty Images）

阿古路今季由曼城轉投巴塞隆拿後近乎一直未好過，先是傷患令他遲遲未能為球隊上陣，去年10月底剛復出不久，巴塞主場對艾拉維斯一仗上半場期間，他突然感到心口痛和呼吸困難，隨即按着胸口倒在草地。繼丹麥中場艾歷臣在歐洲國家盃期間心臟病發後，球迷又一次目睹球員出事。

他被治療數分鐘後，能夠自行步出球場，並被送往醫院進行詳細檢查和診治。他證實有心律不整問題，消息最初指他需休養3個月，至12月15日他宣布即時退役。當時他只說是醫生的建議，未有交代確實病情，他最新在直播中以具體例子說明，自己為何不得不退下來，告別心愛的足球。

阿古路去年10月底在巴塞對艾拉維斯一仗感到不適，之後因心臟病掛靴。（Getty Images）

「現在當我嘗試再踢足球，便會透不過氣。」33歲的阿古路說，「有時我會想，也許餘生再也不能全速奔跑。我感覺到我的心臟不能正常運作。」作為一個在綠茵場馳騁大半生的頂級運動員，如此下場實在令人為他感到難過。

他說，去年被送入醫院時，當他發現自己「被單獨留在一間只有監察儀器的小房間」，醫生為他進行各種測試，便知道自己心臟問題嚴重。

阿古路剖白，「頭15天令我最難捱。當事情發生一刻，我還以為自己會無事，但當我到達醫院，他們將我獨自留在一個小房間，大量監察儀器將我包圍，我便知道大事不妙。入院兩天之後，我開始緊張起來。」嚴重心臟問題，最終他只得聽從醫生意見退役，在未準備好之時，提早跟足球說再見，如今他一席話，更是等同他要跟足球永別。

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