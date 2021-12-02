田徑｜挪威爆衫欄王兩破世績膺年度最佳　難忘奧運奪金爆衫一幕

國際田徑聯會（IAAF）公布本年度最佳男﹑女子運動員，分別由兩名奧運金牌得主，來自挪威的「爆衫欄王」禾賀與牙買加女飛人湯臣分別獲得殊榮。



25歲﹑來自挪威的跨欄運動員禾賀（Karsten Warholm）成為今年國際田聯的最佳男子運動員。這名「欄王」今夏東京奧運以破世界紀錄的45.94秒衝線，勇奪男子400米欄的金牌。禾賀早在今年7月，先以46.70秒打破塵封29年的世界紀錄，豈料一個月後再度推前紀錄。

2021年是禾賀大豐收的一年1（Getty Images）

除了驚人的世績外，禾賀衝線後驚喜的表情，加上「爆衫」的一幕令人難忘。禾賀早在今年首次打破世界紀錄後，一度豪言要再破紀錄兼贏得奧運金牌，結果他說到做到。

東京奧運．田徑｜挪威欄王力拒狂追 驚異加速破400米欄世績奪金

男子400米跨欄世績塵封29年終被打破 禾賀奧運前反壓宿敵

禾賀將世界紀錄推前0.84秒，連他自己亦不敢相信。（路透社）

【禾賀破世績的表情包】

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最佳女子運動員方面，由牙買加飛人湯臣（Elaine Thompson-Herah）奪得，這名29歲的女跑手在東京奧運女子100米決賽跑出10.61秒，打破33年的奧運紀錄，並力壓兩名牙買加隊友奪金，成功衛冕奧運百米女飛人的寶座。

東京奧運｜牙買加包辦女飛人三甲 湯臣打破封塵33年奧運紀錄衛冕

湯臣以破奧運紀錄的10.61秒贏得金牌。（路透社）

另外，美國的基爾頓（Erriyon Knighton）及穆爾（Athing Mu）分別獲得男﹑女子年度最佳年輕運動員。

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