北京冬奧｜華麗娃涉禁藥獲准出賽　美國百變飛人怒轟種族歧視

年僅15歲的俄羅斯花式溜冰選手華麗娃（Kamila Valieva）捲入禁藥風波，國際體育仲裁法庭（CAS）宣布該俄國選手可以繼續出賽，無緣東京奧運的美國百米飛人莎卡莉里察遜（Sha'Carri Richardson）提出質疑，直指：「只因我是黑人女性。」



同樣是涉及禁藥，有運動員因此無緣奧運，有的卻可以繼續參賽，美國田徑女將莎卡莉里察遜在社交媒體發表不滿。

華麗娃年僅15歲，是奪金大熱。（Getty Images）

華麗娃被指12月的藥檢「肥佬」後上訴，俄羅斯反禁藥組織撤銷她的停賽令，讓她繼續參與冬奧。國際奧委會提出上訴後，國際體育仲裁法庭（CAS）宣布華麗娃可以繼續參加今晚上演的短節目賽事。

莎卡莉里察遜是東京奧運女子100米奪金大熱，因涉禁藥未能出賽。（Getty Images）

21歲的里察遜是去年東京奧運100米金牌熱門之一，但在6月的美國選拔賽後被驗出了四氫大麻酚成分，被處以為期一個月的禁賽、無緣奧運殿堂。里察遜昨在CAS公布結果後於Twitter發文憤怒表示，「我和她的情況有什麼不同，誰可以給我明確的答覆？我母親過世、然後我無法比賽，我也是奪牌熱門，我覺得唯一的不同只因我是黑人女性。」

莎卡莉里察遜在Twitter怒批種族歧視。（Twitter截圖）

里察遜怒氣難平，後來連發好幾則文章寫道：「都是膚色的關係」，她又指華麗娃的藥檢在12月就沒有通過，但現在才知道，她去年的藥檢不到一周就知道結果，她又寫下：「沒有任何黑人運動員在案件還未釐清時可以繼續比賽、我才不在乎大家說什麼！」

莎卡莉里察遜直指因為自己是黑人才會被不公平對待。（Twitter截圖）

里察遜在涉用禁藥後稱，自己是在選拔賽前得知母親逝世後，才使用大麻，為自己的行為負責，但強調從未使用過強化運動表現的藥物。「我的名字絕不會和類固醇扯上關係，那是大麻，別因為我也是個普通人而審判我」，里察遜說。