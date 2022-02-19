足球熱話｜特大風暴襲英倫　賓福特暴風下如常操練足球變「汽球」

風暴尤妮斯（Storm Eunice）吹襲西歐多國，部分地區賽事受影響。周六（19日）凌晨的荷蘭甲、乙組聯賽，因安全理由取消。

英國亦有多處發出風暴警告，英超球會賓福特在風暴下照常操練，球員全部變成「暴風中年」。球會發放的片段，大風之下足球如「汽球」，可見環境惡劣。



尤妮斯令英國多處受災，約20萬戶停電，交通大受影響。有地方錄得陣風達每小時196公里，有機會打破國內氣象紀錄。英格蘭東、南部及威爾斯南部更一度發出紅色警告，代表極可能出現危險天氣狀况，提醒市民做好措施，保障安全。

尤妮斯吹襲西歐多國，危險天氣不容忽視。（Getty Images）

不安全天氣下，工作仍然繼續，西倫敦的賓福特如常操練，情况相當不正常。球會在社交媒體發布影片，可見風勢強勁。新加盟的基斯甸艾歷臣走出練習場，衣服飄動，更被吹得步履不穩。

艾歷臣近日在友誼賽上陣，據報快將重返正式比賽。（影片截圖）

球員向着逆風大腳斬波，足球飛起不久便飛到球員身後，甚至輕輕拋起足球，還未起腳已到吹到身後。整個片段，風聲不斷，球場設施不斷被吹動，發出聲響。

賓福特將於今晚作客阿仙奴，免費加盟的艾歷臣仍未可以上陣。他近日在友誼賽上陣，情况令人滿意，主帥法蘭克表示距離回歸正式比賽之期已不遠。而是日共有8場英超上演，會否受天氣影響，屬未知之數。今晨英冠般尼茅夫主場對諾定咸森林，亦因大風而取消。

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