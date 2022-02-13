劍擊世界盃｜江旻憓守尾門難敵法國　女子重劍隊16強止步

香港女子重劍代表隊周日（13日）出戰女子重劍世界盃巴塞隆拿站團體賽，16強以40：45不敵強敵法國。
落入名次賽後，先以4分之差憾負以色列，再分別以45：35和45：30擊敗阿根廷和日本，以第十三名完結今站賽事。
16強對法國憾負
香港女子重劍隊先以45：30擊敗捷克殺入16強，晉級後遇上世界排名第八位的法國，由個人賽打出驚喜的佘繕妡打頭陣。
「佘佘」先落後1：4，隨後江旻憓上場即發威拿得7分，一度打成8：8平手，第三輪連翊希上陣稍輸2分。
港隊中段一度陷入困局，三人再上陣後仍以23：29落後6分，連翊希第七輪力追至31：35，隨後佘繕妡上場仍未能扭轉劣勢落後33：39。
最後一輪，江旻憓「守尾門」相當進取，連追4分；最後一分鐘，雙方只有2分差距，港隊卻反被對手接連得分銳氣大挫，最後只能以40：45憾負，16強止步落入名次賽對以色列。
首場名次賽不敵以色列
落入名次賽，港隊排陣與16強相同，佘繕妡上場領先2：1，再由江旻憓進取地連取4分，領先9：5。連翊希第三輪上場，對手偏主動，屢將其迫向底線，被追平15：15。
佘繕妡接力分差再被擴大，港隊落後16：20；第五輪由陳渭泠後備頂上，但仍以20：25落後。三輪後仍無法收窄分差，以31：40落後，雖然最後江旻憓再瘋狂連追10分，但仍以41：45敗陣。
港隊在隨後2場名次賽分別以45：35擊敗阿根廷，以及以45：30擊敗日本，第十三名完結今站。女重港隊暫定兩星期後再戰世界盃俄羅斯索契站。
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