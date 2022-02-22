香港女足門將再創歷史　吳卓蔚助新軍首闖台灣聯賽：忍不住喊出來

香港女足球員吳卓蔚再創歷史，助台灣新球隊桃園戰神擊敗同市球隊，第一次取得台灣木蘭聯賽參賽資格。
香港女子足球代表隊門將吳卓蔚，去年助台中藍鯨贏得台灣木蘭聯賽冠軍，令她成為台灣聯賽香港第一人。
吳卓蔚及後未有留隊，選擇轉投2018年成立、首度挑戰半職業聯賽的新軍桃園戰神（又名：Mars女子足球隊）。由於今屆木蘭聯賽只得6個參賽名額，桃園戰神雖跟同市另一球隊、上季排包尾的桃園國際先踢資格賽，爭逐聯賽最後一席。
結果在吳卓蔚正選把關下，桃園戰神以1：0險勝，第一次打入木蘭聯賽。吳卓蔚賽後接受球隊訪問時透露，賽前十分期待及興奮，但擔心隊友飽受壓力。
她透露球隊在開賽初段處下風、被敵軍步步進逼，入球一刻終釋放情緒。「我們首10分鐘邊線拿球就被搶，他們配合很好，放（球）進來很危險，我叫後防踢得簡單一點，不要太複雜。」
「入球後在後邊忍不住喊出來，因為壓力減少了，對方要留在聯賽，反而更有壓力，也提醒自己要更專注守好球門。」
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相對起吳卓蔚的前東家，新球隊由較年輕的球員或學生組成，吳卓蔚坦言球隊雖成軍不久，但體力上有優勢，也慢慢建立默契。她對勝利也十分感動，「賽前一天加操死球防守及進攻部署，最後拼回來了，很開心。激動得像自己入球一樣，很想圍繞球場亂衝一圈，但得壓制自己（情緒）。」
她新一季目標是助球隊護級，「聯賽一定很刺激，對手都很有經驗，我們靠配合、打團隊，希望先留在聯賽、不要包尾。個人目標還要回家慢慢想，但會要求自己更多。」
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