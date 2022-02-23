冰球趣聞｜球員集體發夢爭奪「不存在的冰球」　終要球證好心提醒

冰球場上搞笑一幕！6個球員角落爭球，但原來球早已不在！

在當地時間周一（21日）晚的NHL，西雅圖海怪對溫哥華加人，在第2節的時候，雙方各3名球員在一個角落爭持，但冰球其實早已不在那個位置。在另一邊，加人已經持球打2打2快攻，當攻門被海怪救出後，那些爭奪「不存在冰球」的球員才回神過來，趕去支援。



兩隊共6名球員在一個角落中爭奪冰球。（網上片段截圖）

但其實冰球（紅圈）早已不在人堆之中，混亂中被打到加人的球門後。（網上片段截圖）

當時是比賽的第2節，比數打成2：2，時間尚餘12分鐘多，發生在加人半場的角落。加人前鋒莫迪（Tyler Motte）控球，與海怪的羅遜（Jeremy Lauzon）的大鬥法。接着，加人及海怪各派多兩人加入戰團，兩隊共6人在一角落爭奪。6個人12隻腳加上6枝球棍，大家齊齊「尋找」冰球。

當加人發起2打2快攻時，那6名球員仍在角落中。（網上片段截圖）

但他們誰也找不到球！因為在混亂之中，冰球已經被打到去加人球門的後方，早不在那個角落。加人的夏蒙歷（Travis Hamonic）最先發現，引球推進，與另一「清醒」的隊友海摩亞（Matthew Highmore）策動快攻，形成了一次2打2的攻勢，最終加人的攻門被擋出。

從另一個角度看，當加人的快攻過了半場，那6人還在角落找冰球。（網上片段截圖）

加人的2打2快攻。（網上片段截圖）

鏡頭所見，當加人的2打2快攻到過了半場時，那6名球員仍懵然不知，仍在角落爭奪那個不存在的冰球，畫面令人哭笑不得！當快攻的攻門被擋後，其他球員才醒覺歸位，回到「正常」的比賽中。最終，這場比賽由加人以5：2擊敗海怪。

I give you the funniest play of the #Canucks season. ✨ MAGIC ✨ pic.twitter.com/jG8mPLYxfE — Lachlan Irvine (@LachInTheCrease) February 22, 2022

Everybody battling for the non-existent puck along the boards when the puck is actually being rushed up the ice is 100% the highlight of this game pic.twitter.com/MUYef55hQM — Harman Dayal (@harmandayal2) February 22, 2022

加人的莫迪賽後談到這個搞笑時刻，他說：「我那時身處人堆之中。冰球繞過圍板，我想盡力將它打出去，我不肯定有沒有做到。裁判走過來，好像說『它走了』，這種情況維持了5秒……我抬頭望去，見到隊友已經去了進攻場區，打了個2對2的攻勢，實在奇怪的情況！我見裁判來到，他吆喝：『冰球已經走了！冰球已經走了！』我又望一望腳下，真的不見了。」